Veröffentlicht am 29. September 2018 von wwa

KRUNKEL – Kindertagesstätte „Burgmäuse“ Krunkel wird 20. – Das 20jährige Bestehen feiert die Kindertagesstätte „Burgmäuse“ in Krunkel. Motto der Feier war eine Trommelabenteuerreise durch die ganze Welt. Die selber stand unter dem Motto „Trommelinho und das SonnenMondFest“. Die 90 Kinder hatten im Vorfeld die Reise im Rahmen einiger Projekttage zusammen mit Ben und Chris Argendora von der gleichnamigen Trommelwelt aus Köln geübt, geprobt und einstudiert. Unter den Gästen begrüßten die Burgmäuse auch die Vertreter der Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld. Für Flammersfeld war in die Sporthalle in Krunkel der Beigeordnete Manfred Maurer und für Altenkirchen Bürgermeister Fred Jüngerich gekommen. Sie gratulierten zum 20jährigen Bestehen der KITA, die unter der Leitung von Angela Koch geführt wird. Koch ehrte einige Kollegen die seit der Gründung in der Kita tätig sind und dankte den rund 30 Sponsoren die die Aufführung ermöglichten. Fotos: Rewa