Da wurde die Kurve zu eng

Veröffentlicht am 28. September 2018 von wwa

HARBACH – Verkehrsunfall mit Sachschaden – Etwa 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag, 27. September, auf der Kreisstraße 88 zwischen Harbach und Niederfischbach. Ein 74 Jähriger hatte mit seinem Pkw die Kreisstraße 88 von Harbach kommend in Richtung Niederfischbach befahren. Beim Durchfahren einer doppelten Linkskurve hielt Er nicht die rechte Fahrbahnhälfte ein und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 54 Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.