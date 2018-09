Veröffentlicht am 29. September 2018 von wwa

HORHAUSEN – Super Stimmung und volles Haus auch zur 8. Horser Wiesn – Die Oktoberfestdeko, die Almbar und weiteres Equipment der Horser Wiesn sind abgebaut und eingelagert, die Werbeschilder eingesammelt und durch das Kaplan-Dasbach-Haus weht nach der Grundreinigung wieder ein frischer Duft. Zurück bleiben die vielen positiven Erinnerungen an ein einmal wieder fantastisches Oktoberfest bei vollem Haus und suuuuuper Stimmung.

Jetzt bleibt Zeit sich bei allen Beteiligten – von der Band AISCHZEIT über das Publikum bis hin zu den fleißigen Helfern – zu bedanken. Auch die 8. Auflage hat bestätigt, dass die Horser Wiesn zu den angesagtesten Oktoberfesten in der Region gehört.

Nicht nur viele Horhausener sondern auch Madln und Buam, fesch gekleidet in Dirndl und Krachlederne, aus den Regionen Asbach, Neustadt, Flammersfeld, Altenkirchen und Puderbach strömen Jahr für Jahr in die Kaplan-Dasbach-Wiesn-Halle, um eine „Mords Oktoberfest-Gaudi“ zu feiern. Sogar eine Gruppe aus Herschbach (OWW) gehört zu den Stammgästen von der ersten Stunde!

Einen Hauch internationalen Charakter verliehen der Besuch des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen, Fred Jüngerich, und des ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, die mit einer 17köpfigen Delegation der polnischen Partnerstadt Altenkirchens, Olszanka, den Abschluss eines erlebnisreichen Ausflugstages in der Kaplan-Dasbach-Wiesn-Halle feierten. So war es selbstverständlich, dass zum Fassanstich von Fred Jüngerich neben dem „O’zapft is!“ ein „Na zdrowie!“ von Olszankas Bürgermeisterin Aneta Rabczewska von der Bühne ins Publikum schallte.

Freuen wir uns jetzt schon auf die 9. Horser Wiesn am 21. September 2019 – selbstverständlich wieder mit AISCHZEIT – einem der Top Acts in der Oktoberfestszene – der Vertrag ist bereits unterzeichnet! Tischreservierungen von begeisterten Gästen sind schon am Oktoberfestabend aufgegeben worden. Weitere Reservierungen für größere Gruppen wie Vereine, Freundeskreise und Firmen werden gerne unter 02687-927360 angenommen. Nochmals: Vielen Dank an alle – Euer Horser Wiesn-Team. Foto: Christoph Hamacher Fotografie