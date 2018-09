Lastwagen treffen sich auf der K 72

Veröffentlicht am 28. September 2018 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden – Am Donnerstagmorgen, 27. September, gegen 09:20 Uhr, befuhr ein 40jähriger Fahrzeugführer mit seinem 12 Tonner Lastwagen einen kurvenreichen und schmalen Streckenabschnitt der Kreisstraße 72 aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Katzwinkel. Zur gleichen Zeit fuhr ein 32jähriger Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug in entgegengesetzter Richtung. Unmittelbar vor einer unübersichtlichen Rechtskurve nahm der 40 Jährige, eigenen Angaben zufolge, aus dem Scheitelpunkt der Kurve herauskommend den entgegenkommenden Sattelzug wahr. Er bremste daraufhin abrupt ab und lenkte sein Fahrzeug nach rechts in die unbefestigte Böschung. Der 32 Jährige Fahrer des Sattelzuges, der bereits äußerst rechts fuhr, konnte auf der nur 4,60 Meter schmalen Fahrbahn nicht weiter ausweichen. In der Folge kollidierten beide Lkw mit den Aufbauten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden, so die Polizei, von circa 8.000 Euro. Die beiden Fahrer schafften es, die beiden verkeilten Fahrzeuge wieder voneinander zu trennen und ihre Fahrt fortzusetzen. Die K 72 war aber für die Dauer von einer1 Stunde nicht passierbar.