Veröffentlicht am 28. September 2018 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden – Am Donnerstagmittag, 27. September, gegen 14:20 Uhr, hatte ein 78jähriger Fahrzeugführer seinen BMW X1 zunächst in einer linksseitig gelegenen Parkbucht (talwärts gesehen) zum Parken abgestellt. Beim Ausparken stieß er gegen den Hyundai einer 52-ährigen Fahrzeugführerin, die die Dörnerstraße aus Richtung Hachenburger Straße kommend befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.