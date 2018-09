Veröffentlicht am 29. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ – Im Alter aktiv zu sein, das ist der Wunsch von vielen älteren Menschen. Sie wollen ihre Erfahrungen für die Gesellschaft einbringen und sie wollen das Geschehen in ihren Kommunen mitgestalten. Oft aber fehlen die Mitstreiter. Ideen für gemeinsame Projekte müssen erst noch entwickelt werden. Der passende organisatorische Rahmen muss gefunden werden.

Um diesen Prozess in den Kommunen landesweit zu unterstützen, wurde durch die Landesregierung Rheinland-Pfalz die Initiative „Ich bin dabei!“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit anderen Kommunen wird die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ in ‚Rheinland Pfalz mit Leben gefüllt.

Die Initiative ist 2013 mit sechs Kommunen gestartet. Inzwischen gibt es die 5. Staffel mit insgesamt zwanzig Kommunen und rund 1.500 engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Als sogenannte Leuchttürme tragen sie die Projektidee weiter.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen ist ab sofort mit von der Partie und in der 5. Staffel aktiv. „Es ist ein neuer Weg der Förderung des bürgerlichen Engagements. Die Interessen und Ideen der engagierten Bürgerinnen und Bürger stehen im Vordergrund“ betont Bürgermeister Fred Jüngerich.

Und der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen, Rainer Düngen, der das Projekt von Seiten der politischen Verwaltungsspitze des Rathauses Altenkirchen ergänzt beim offiziellen Pressetermin: „Die bestehenden ehrenamtlichen Angebote durch die vielfältigen Vereine, Initiativen und Aktivitäten sollen ergänzt werden. Vernetzung und Kooperation ist dabei ein großes Anliegen. Es geht in erster Linie darum, die reifere Generation anzusprechen und zu einem Engagement zu motivieren.“

Die freiwillig Engagierten werden durch ein Moderatoren-Team vor Ort bei der Umsetzung ihrer Projekt-Idee unterstützt. Elke Hachenberg in ihrer Funktion als Seniorentrainerin, Brigitte Kuss als Pädagogin, Klaus Lauterbach als Verantwortlicher fürs Ehrenamt und Rebecca Seuser seitens der Verwaltung freuen sich auf die Auftaktveranstaltung im Oktober und das Projekt.

Besonders spricht die Initiative „Ich bin dabei“ die Altersgruppe 60 plus, also Menschen, die am Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand stehen oder diesen schon erreicht haben, an. Oft besteht der Wunsch, Erfahrungen weiterzugeben, sich aktiv an der Gestaltung des Gemeinschaftsleben zu beteiligen, was zu bewegen und gebraucht zu werden. Die freigewordene Zeit gilt es sinnvoll zu gestalten – sozusagen unter dem Motto „was ich immer schon mal machen wollte“.

Ziel ist es, ältere Freiwillige durch direkte und persönliche Ansprache für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen und sie bei der Realisierung ihrer Vorhaben zu unterstützen. Hier sind den kreativen Ideen keine Grenzen gesetzt. Parallel hierzu soll die Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Kommunalverwaltungen weiterentwickelt und die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt gefördert werden.

Für die Begleitung und Umsetzung der Initiative stellt die Landesregierung ein umfangreiches Beratungs- und Schulungspaket zur Verfügung. Über mindestens ein Jahr erfolgt eine Begleitung durch den Ehrenamtsbeauftragen des Landes Rheinland-Pfalz, Herrn Bernhard Nacke.

Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, 10. Oktober 2018, zwischen 15:00 bis 17:00 Uhr in der Stadthalle in Altenkirchen statt.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Im Anschluss werden im Abstand von etwa vier bis sechs Wochen sogenannte Projekte-Werkstätten stattfinden. Sie dienen der Fortentwicklung der Projektideen, dem Erfahrungsaustausch und der gegenseitigen Unterstützung. Jederzeit können neue, weitere Projekte entstehen, die in die Projekte-Werkstatt mit einfließen. Sowohl neue Mitstreiter für bestehende Projekte als auch neue Projekt-Ideen sind zu jeder Zeit willkommen und denkbar.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Bei Fragen steht Rebecca Seuser unter der Rufnummer 02681 85-250 oder per E-Mail unter der Adresse rebecca.seuser@vg-altenkirchen.de zur Verfügung.