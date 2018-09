Veröffentlicht am 29. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Freie Plätze für Workshop „futureING“ am 11. Oktober sichern – Angebot für Oberstufenschüler – Schülerinnen und Schüler der Oberstufen im Kreis haben in der letzten Herbstferienwoche die Möglichkeit kostenlos an einem Workshop mit dem Titel „futureING – Deine Zukunft als Ingenieur“ teilzunehmen. Dieser findet am Donnerstag, 11. Oktober, von 09:00 bis 14:30 Uhr bei der Firma Werit GmbH (Kölner Straße 59a) in Altenkirchen statt. Es gibt noch ein paar freie Plätze für Kurzentschlossene.

Die Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen organisiert den Workshop für alle studieninteressierten Schülerinnen und Schüler der Oberstufen. Sie sollen so Einblicke in den Studien- und Arbeitsalltag von Ingenieuren erhalten und Informationen zum Dualen Studium Maschinenbau in der Region.

Gemeinsam mit Mitarbeitern des Instituts für Werkstofftechnik der Universität Siegen werden Experimente durchgeführt. Daneben erhalten die Teilnehmenden eine exklusive Führung durch das Unternehmen. Interessierte richten ihre Anmeldung bitte telefonisch unter 0 26 81/ 81 – 39 06 oder per Email jennifer.kothe@kreis-ak.de an die Kreis-Wirtschaftsförderung.

Foto 1: Den Alltag eines Ingenieurs hautnah miterleben durften Schülerinnen und Schüler beim FutureING Workshop 2017 bei der Firma Nimak. Am 11. Oktober findet nun erneut ein kostenloser Workshop statt: diesmal bei der Firma Werit in Altenkirchen.

Foto 2: Werkstofftechnik zum Anfassen: Schülerinnen und Schüler experimentieren beim futureING 2017. Interessante Einblicke in die Arbeit als Ingenieur und den Maschinenbau erhalten Studieninteressierte auch in den bevorstehenden Herbstferien beim Angebot der Kreis-Wirtschaftsförderung.