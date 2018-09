Veröffentlicht am 28. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – 62. Internationale Kfz-Beleuchtungsaktion 2018 – Funktionierende und richtig eingestellte Autolampen sind ein absolutes Sicherheits-Muss, nicht nur in der dunklen Jahreszeit. Daher wird die Beleuchtung bei jeder Hauptuntersuchung (HU) geprüft und die Plakette nur vergeben, wenn kein sicherheitsbeeinträchtigender Mangel vorliegt.

Im Oktober jeden Jahres können Auto- und Lkw-Fahrer kostenfrei am Licht-Test teilnehmen und die Scheinwerferfunktionen, die Leuchtweiteregulierung, die rückwärtige Beleuchtungseinrichtung und das Bremslicht testen lassen. Organisatoren sind der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und die Deutsche Verkehrswacht (DVW) gemeinsam mit zahlreichen anderen Partnern. Schirmherr ist der Bundesminister.

Umso höher bewertet die Kreisverkehrswacht Altenkirchen es, dass Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer die Aktion unverändert als Schirmherr unterstützt. Traditionell werden auch die Länderminister in die wichtige Initiative eingebunden, um an ihre Polizeidienststellen zu appellieren, im Aktionsmonat Oktober verstärkt auf die Fahrzeugbeleuchtung zu achten. Sie appelliert daher an alle Fahrzeugführer/innen, dass sie auch am Tage dafür Sorge tragen, optimal zu sehen und gesehen zu werden. Daher sollten sie – freiwillig – auch am Tag mit Abblendlicht fahren, aber auch darauf achten, dass ihre Sehkraft ungeschmälert ist.

Die Aktion wird, wie in den Vorjahren, zwischen dem 1. und dem 31. Oktober 2017 durchgeführt. In diesem Zeitraum prüfen Kfz Werkstätten und mobile Prüfstände die komplette Beleuchtungsanlage von Pkw, Motorrädern, Lkw und landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Nach bestandener Prüfung bzw. nach Behebung von Mängeln kommt der Prüfaufkleber „LICHTTEST 18“ auf die Windschutzscheibe. Dieser gilt bei den im gleichen Zeitraum durchgeführten Polizeikontrollen als Nachweis für eine überprüfte Lichtanlage.

Zum Auftakt der diesjährigen Kfz-Beleuchtungs-Aktion ließ Mike Müller von der gleichnamigen Fahrschule in 57610 Altenkirchen und gleichzeitiges Vorstandsmitglied der Kreisverkehrswacht des Landkreises Altenkirchen e.V. die Lichtanlage seines Pkws in der Altenkirchener Autozentrale Sturm GmbH in 57610 Altenkirchen überprüfen. Überprüft wurden: Fern- und Abblendlicht; Nebel-, Such- und andere erlaubte Zusatzscheinwerfer; Begrenzungs-/Parkleuchten; Bremsleuchten; Schlussleuchten; Warnblinkanlage; Fahrtrichtungsanzeiger und Nebelschlussleuchte.

Im Landkreis Altenkirchen wird die Beleuchtungsaktion als Gemeinschaftsaktion von der Kreisverkehrswacht des Landkreises Altenkirchen e.V. (KVW), der Polizei, dem ADAC sowie der Kfz-Innung getragen. Die Bilanz des Licht-Tests 2017. Jeder dritte Pkw fährt mit mangelhaftem Autolicht, jeder zehnte blendet andere Verkehrsteilnehmer. Das ist das Ergebnis des Licht-Tests 2017. Die Meisterbetriebe der Kfz-Innungen haben im Oktober 2017 wieder mehrere Millionen Fahrzeugbeleuchtungen überprüft. Insgesamt 90.000 dieser Tests flossen in die Statistik ein. Insgesamt 32,7 Prozent Hauptscheinwerfer defekt, 23,2 Prozent zu hoch eingestellt, 10,0 Prozent, zu niedrig eingestellt 9,9 Prozent, rückwärtige Beleuchtungseinrichtungen 8,6 Prozent.

An der Auftaktaktion beteiligten sich neben Mike Müller. Foto: Polizeioberkommissar Jürgen Hain, Fred Henschel Erster Vorsitzender Kreisverkehrswacht Altenkirchen, Linda Distelrath, Mike Müller, Hartmut Brauer Beisitzer der Kreisverkehrswacht Altenkirchen, Dieter Enders Ehrenvorsitzender ADAC Mittelrhein und Dieter Biehl Autozentrum Sturm.