Veröffentlicht am 28. September 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – KITA Kunterbunt in Flammersfeld wird 40 – 40 Jahre und kein bisschen leise, unter diesem Motto lud die Kita Kunterbunt in Flammersfeld ihre Gäste zum Jubiläumsfest ein. „Es war einfach wunderschön“, darin waren sich Kinder, Elternausschuss, das Team und alle anderen Besucher einig. Das Jubiläumsfest zum 40jährigen Bestehen der kommunalen Kindertagesstätte Kunterbunt war ein Erfolg. Team, Elternausschuss und die Kinder hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet und das schöne Wetter tat bei dem Fest rund um die Kita sein Übriges.

Eröffnet wurde die Feier mit einem Familiengottesdienst, den Pastorin Silvia Schaake mit den Erzieherinnen und den Kindern gestaltete. Die Kinder spielten zu der Geschichte „Der Regenbogenkindergarten“ und zeigten dabei den Erwachsenen, das Verschiedensein und Vielfältigkeit etwas Gutes sein kann. Nach dem Auszug der Kinder durch den Regenbogen trafen sich alle Gäste im ev. Gemeindehaus, wo sie von der Leiterin Margit Bitzer begrüßt und zu einem „kunterbunten Programm“ eingeladen wurden. Grußworte zum Jubiläum sprachen Manfred Maurer, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Pastorin Schaake und Fred Jüngerich Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen.

Mit einer Bildershow, Interviews mit Menschen, die sich für die Kita engagierten, wie Hartmut Bartels und Frau Küppers, gestaltete sich ein Rückblick auf die oftmals turbulente Geschichte der Kita Kunterbunt. Mit einem Blumengruß bedankte sich Bitzer bei den jetzigen Mitgliedern des Elternausschusses für deren Engagement für die Kindertagesstätte.

Ganz besondere Glanzpunkte des Programms waren natürlich die tollen Auftritte der Kinder, die vom Publikum mit großem Applaus honoriert wurden. Begrüßt wurden die Gäste mit dem Lied der Superdinos „Danke für unseren Kindergarten“, dann erfreuten die Jüngsten der Einrichtung als „Schlümpfe“, mit „Dirty Dancing“ zeigte die Gruppe Rappelkiste einen tänzerischen Höhenflug, die Gruppe Rotznasen brachte mit „Macarena“ südlichen Rhythmus ins Programm, bei den Stoppelhopsern hatte DJ Ötzi „Einen Stern…“ für alle und die Kinder der Bärenhöhle brachten als Andreas Gabalier alle so richtig in Schwung.

Im Rahmen der Feier gratulierte Maurer als Vertreter der Verbandsgemeinde Flammersfeld der Leiterin Margit Bitzer zu ihrem 40jährigen Dienstjubiläum, denn der 01. September 1978 war neben der Eröffnung der Kindertagesstätte auch ihr erster Arbeitstag als staatlich anerkannte Erzieherin in dieser Einrichtung. Den Abschluss des Programms gestaltete der Chor Chorussal, von dessen Mitgliedern einige selber als Kind die Kita besuchten oder Kitaeltern waren. Die Kinder verfolgten den Auftritt staunend und sehr aufmerksam und das Lied „We are the children“ beschloss die offizielle Feier.

Danach freuten sich insbesondere die Kinder über die Vielzahl der Aktivitäten, die in und rund um die Kindertagesstätte angeboten wurden: die Kinder konnten sich schminken lassen, T-Shirts und Buttons konnten selbst gestaltet werden, Hüpfburgen, Torwand, Vier-gewinnt und das große Außengelände luden zum Spielen ein und beim Traktor-Parcours mit elektr. und Tret-Traktoren konnten die Kinder ihre „Fahrtüchtigkeit“ unter Beweis stellen. In der Fotobox entstanden viele lustige Schnappschüsse, die als Andenken an das Fest mitgenommen wurden. Im Medienraum konnten sich die Besucher anhand der Kita-Konzeption und den Projektordnern der Gruppen über die tägliche pädagogische Arbeit der Kita informieren. Im Vorfeld hatte das Team im „Fotoarchiv“ gestöbert und so hatten die Besucher die Gelegenheit, sich auf alten Fotos wiederzuentdecken und Erinnerungen auszutauschen, nach dem Motto: “Guck mal, das könnte doch … sein“.

Auch kulinarisch gab es für die Gäste eine große Auswahl: ein Flammkuchenwagen, Kartoffelsuppe, Würstchen, eine Cafeteria mit einer Geburtstagstorte, Zuckerwatte, sowie Getränkepavillon und ein Bowle-Stand. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte Herr Prekär, ein Aktionskünstler. Er begeisterte den ganzen Nachmittag Groß und Klein mit seinen Auftritten. Er jonglierte, zauberte, ging auf Stelzen und hatte die eine oder andere Überraschung. Zum Ende des Festes konnte das Kitateam sich nochmals auf all die fleißigen Helfer verlassen und möchte sich in diesem Rahmen bei allen sehr herzlich bedanken, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Fotos: Renate Wachow