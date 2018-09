Veröffentlicht am 28. September 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Die landesweite Ehrenamtskarte bekommt Verstärkung durch die Jubiläumskarte – Bereits seit 2016 bietet der Landkreis Altenkirchen mit allen seinen Verbandsgemeinden die landesweite Ehrenamtskarte an. In diesem Zeitraum wurden ca. 350 Karten an entsprechend engagierte Bürger ausgegeben. Nun bekommt die bekannte Karte Zuwachs, auf vielfältigen Wunsch und auf Anregung von Vereinen und Organisationen wurde im August die landesweite Jubiläumskarte durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer eingeführt.

Die Jubiläumskarte bietet die Möglichkeit, langjährig Engagierten eine Würdigung zukommen zu lassen, denn sie kann erst erhalten, wessen Engagement bereits seit 25 Jahren andauert. Alle weiteren Vergabekriterien entfallen. Das Engagement kann kontinuierlich in einer Organisation oder aber in verschiedenen Tätigkeitsbereichen erfolgt sein. Auch langjährig Engagierte, die sich aufgrund ihres Alters oder ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr engagieren können, sollen die Karte erhalten. Die Karte kann vom Ehrenamtlichen selbst beantragt werden. Auch Vereine, Organisationen oder Kommunen können den Engagierten vorschlagen. Die Jubiläumskarte hat ein anderes Design, beinhaltet aber grundsätzlich dieselben Vergünstigungen wie bei der bereits bekannten Ehrenamtskarte.

Zur Vorstellung der Jubiläumskarte kamen einige kommunale Ansprechpartner für die Ehrenamtskarte aus dem Landkreis Altenkirchen nach Mainz. Alle waren sich einig, nicht nur die enthaltenen Vergünstigungen der Ehrenamtskarte sind wichtig, denn die Ehrenamtskarte soll nicht nur als Rabattkarte gesehen werden, vielmehr geht es um den Ausdruck eines Dankeschöns von offizieller Seite. Ohne das Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft nicht das, was sie ist und um einige Projekte ärmer, da waren sich alle Beteiligten sicher.

Trotzdem wünschen sich viele der kommunalen Ansprechpartner ein paar mehr Vergünstigungen in lokaler Reichweite. Der erste Ehrenamtstag in der VG Flammersfeld hat bereits gezeigt, dass auch die Privatwirtschaft ehrenamtliches Engagement anerkennt und unterstützt. „Es ist gut vorstellbar, dass die Leistungsgemeinschaften in der Verbandsgemeinde Flammersfeld durch Vergünstigungen für ehrenamtlich Aktive das Ehrenamt insgesamt unterstützen und stärken“ erklärt Manfred Pick aus dem Rathaus Flammersfeld. „Bestimmt meldet sich der eine, oder andere Einzelhändler, der das Ehrenamt auf diese Weise stärken möchte“.

Weitere Informationen zu den Ehrenamtskarten, Ansprechpartnern und Vergünstigungen gibt’s im Rathaus (Manfred Pick, Tel. 02685 809130) und auf der Internetseite www.wir-tun-was.de bereitgestellt.

Foto: (v.r.): Emilienne Markus (VG Hamm), Birger Hartnuß (Staatskanzlei RLP), Jochen Stentenbach (VG Wissen), Andrea Rohrbach (Landkreis Altenkirchen), Elisabeth Schinnerer (Staatskanzlei RLP), Manfred Pick (VG Flammersfeld), Wolfgang Weber (Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain) präsentieren die Ehrenamtskarten