ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet Russischsprachkurs für Anfänger an – Einen ersten Einblick in die russische Sprache und Kultur vermittelt ein Sprachkurs für Anfänger ohne Vorkenntnisse. Dieser beginnt am Montag, 8. Oktober, um 19:30 Uhr bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen. Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen die Alltagssprache sowie die Grammatik.

In einer Kleingruppe erlangen die Teilnehmenden die Grundkenntnisse der russischen Sprache, die sich vor allem für Reisen, im Alltag und im Beruf einsetzen lassen. Die Sprechpraxis und ein schnelles Einarbeiten in die Sprache sind dabei wichtige Lernziele. Der erste Termin ist ein kostenloser Schnuppertermin für alle Interessierten. Kursleiterin ist Tatjana Kuhfeld.

Für Sprachinteressierte, die schon Vorkenntnisse besitzen und diese ausbauen möchten, bietet die Kreisvolkshochschule ebenfalls montags ab 18:00 Uhr einen Fortgeschrittenenkurs an.

Die Teilnehmergebühr für den Sprachkurs mit insgesamt 12 Terminen beträgt bei einer Teilnehmerzahl von acht Personen bei 60 Euro. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es sind bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 0 26 81 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de. Anmeldungen sind dort ebenso möglich.