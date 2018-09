Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

BAD MARIENBERG – Spendenaktion „Heimatliebe“ startet in die zweite Runde – Die Sparkasse Westerwald-Sieg startet mit ihrer Spendenaktion „Heimatliebe“ in die zweite Runde. Die erste Aktion, die im Zeitraum September 2017 bis Mai 2018 stattgefunden hat, war bereits ein voller Erfolg. 169 regionale Herzensprojekte konnten mit Spendenmitteln von über 116.000 Euro unterstützt werden. Ziel der Aktion ist die Förderung sozialer und gemeinnütziger Projekte in der Region unter der Beteiligung ihrer Kunden.

Zu diesem Anlass hatte die Sparkasse Westerwald-Sieg zu einer Pressekonferenz in Bad Marienberg eingeladen. Die Begrüßung nahm Landrat Michael Lieber vor, der sich sehr erfreut über den großen Zuspruch für die Aktion „Heimatliebe“ zeigte und eine positive Entwicklung bestätigte.

Seit vielen Jahren engagiert sich die regional verwurzelte Sparkasse Westerwald-Sieg in der und für die Heimat. Mit ihrer Spendenaktion „Heimatliebe“ konnte die Sparkasse ein innovatives und modernes Förderkonzept umsetzen. Seit September 2017 beteiligt sie ihre Kunden aktiv an der Vergabe eines Teils ihres Spendenbudgets und kann so gemeinsam mit ihnen das ein oder andere Herzensprojekt in ihrem Geschäftsgebiet, den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald, realisierbar machen.

Die Spendenplattform wurde von Particulate Solutions aus Koblenz entwickelt. Stefan Fink, einer der Gründer und Geschäftsführer, betonte, dass der Erfolg darauf beruht, weil das Spenden durch die Plattform so leicht gemacht werde. Landrat Achim Schwickert lobte die Aktion ebenfalls und bestätigte, dass auch aus seiner Sicht der Erfolg der Aktion in der leichten Handhabung des Spendens liegt.

Bis zum 31. Oktober 2018 können gemeinnützige Vereine und Organisation noch neue Projekte online auf der Spendenplattform www.skwws-heimatliebe.de vorstellen und bis zum 07. Juni 2019 Spendengelder von bis zu 1.000 Euro sammeln.

Dies erfolgt über Spendengutscheine, die die Sparkasse Westerwald-Sieg in persönlichen Beratungsgesprächen, ihren Veranstaltungen und über viele weitere Wege an ihre Kunden verteilt. Die auf den Spendengutscheinen verbuchten „SocialCoins“ können dann auf der Plattform für ein Herzensprojekt eingelöst werden. Die Sparkasse Westerwald-Sieg spendet, der Kunde entscheidet, an wen. Die digitale Spendenplattform ermöglicht aber nicht nur die Vergabe der Spendenmittel der Sparkasse. Den Menschen in der Region wird auch eine Plattform geboten, über die Privatspenden sicher, schnell und einfach mit dem Bezahlverfahren Paydirekt abgewickelt werden können.

Bei der Pressekonferenz waren auch Teilnehmer der Aktion, der Musikverein Burg-Kapelle Hartenfels e.V. und der Sportverein Judo- und Ju-Jutsu-Verein Daaden e.V. vertreten und zeigten sich ebenfalls begeistert. Durch die Teilnahme konnten sie Spenden für Noten und Instrumente, beziehungsweise neue Matten für Judosportler anschaffen. Auch für die aktuelle Aktion haben die beiden Vereine neue Projekte eingereicht und hoffen auf viele Spenden.

„Mit unserer Spendenaktion „Heimatliebe“ möchten wir einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region leisten. Die Spendenaktion ist uns eine wahre Herzensangelegenheit“, so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Westerwald-Sieg, Dr. Andreas Reingen.