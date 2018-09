Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – 40jähriges Dienstjubiläum Margit Bitzer – Nach abgeschlossener Ausbildung zur „staatlich anerkannten Erzieherin“ wurde Margit Bitzer am 01. September 1978 in die neu erbaute Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Flammersfeld als Erzieherin eingestellt. Um sich zu verändern wechselte sie am 01. April 1981 zu einem Kindergarten der Stadt Düsseldorf, kehrte aber zum 01. Mai 1986 wieder zurück in ihre Heimat und in die Einrichtung nach Flammersfeld. Sie arbeitete ab April 1987 als Gruppenleiterin.

Am 01. August 1991 hat Bitzer die Leitung der Einrichtung übernommen. Aufgrund ihrer engagierten, hilfsbereiten und immer zuverlässigen Arbeit ist sie sowohl im Team wie auch bei den Eltern eine beliebte und geschätzte Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Kunterbunt. In einer Feierstunde, gemeinsam mit dem 40jährigen Geburtstag der Einrichtung, würdigte der Beigeordnete Manfred Maurer ihre besonderen Verdienste und überreichte die Dankurkunde zum 40. Dienstjubiläum der Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie der Verwaltung.

Es gratulieren der Beigeordnete Manfred Maurer in Vertretung für Bürgermeister Ottmar Fuchs, die Kolleginnen Bohlscheid und Wagner vom Personalrat sowie die Gleichstellungsbeauftragte Martina Beer. Fotos: Renate Wachow