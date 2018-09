Jessica Albus neue Ortsbürgermeisterin in Stürzelbach

Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

STÜRZELBACH – Albus kommt, Kellner geht – Am Mittwoch, 26. September 2018, wurde Jessica Albus im Rahmen der Sitzung des Ortsgemeinderates Stürzelbach vom Ersten Beigeordneten Christian Heimann zur neuen Ortsbürgermeisterin ernannt. Gleichzeitig fand die Vereidigung und Amtseinführung statt. Jessica Albus war bei der Wahl am 9. September 2018, in der sie als einzige Bewerberin angetreten war, zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt worden.

Anschließend wurde der ehemalige und langjährige Ortsbürgermeister Dieter Kellner mit einem Präsent der Ortsgemeinde offiziell verabschiedet und seine Verdienste um die Ortsgemeinde wurden von Heimann gewürdigt. Exemplarisch sei hier die frühzeitige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde genannt, die Kellner kostengünstig erreicht und umgesetzt hatte. Dieter Kellner war von 1969 bis 1974 sowie von 1989 bis 2003 Ratsmitglied im Ortsgemeinderat, davon von 1999 bis 2003 Beigeordneter und von Mai 2003 bis Mai 2018 Ortsbürgermeister.

Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen, gratulierte der neuen Ortschefin noch einmal offiziell und zollte ihrem Mut, den sie als junge „Zugezogene“ durchaus für eine Bewerbung um das Amt der Ortsbürgermeisterin aufgebracht hatte, Respekt. Für ihr Wirken zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Stürzelbach wünschte er ihr alles Gute und sagte die Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung bei Fragen und Problemen zu.

An Dieter Kellner richtete Fred Jüngerich ebenfalls Worte des Dankes für seine 15jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Ortsbürgermeister und sein insgesamt 34jähriges kommunales Wirken zum Wohle der Ortsgemeinde. Dieter Kellner habe sich in all den Jahren stets durch seine Gradlinigkeit und den Einsatz für die Sache selbst ausgezeichnet. Dafür galt Dieter Kellner dann ebenso wie für die gute Zusammenarbeit in dieser langen Zeit noch einmal abschließend Dank.