Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo glänzt in Hessen – Neun Medaillen griff das Team um Eugen Kiefer bei den HTU-Open in Gelnhausen ab. Alle platzierten Sportler konnten sich ins Finale durchkämpfen und sich somit mindestens eine Silbermedaille sichern. Julius Aktug, Maik Schulz, Moritz Pauli und Fabian Kruppa triumphieren über ihren Halbfinalgegner und verbuchten die Zweitplatzierung mit hohem Verdienst. Letzterer platzierte Drehfersentritte an den Kopf, die sehr schwierig zu treffen sind und dementsprechend mit einer hohen Bewertung belohnt werden. Weitere Zweitplatzierungen gingen an Sabrina Poetzsch und Damian Derr. Dem zuletzt genannten begegnete im Finale Vereinskamerad Ilja Wiedemann, der das interne Finale gewann. Max Morozov und Gleb Keil (er landete einen KO in der ersten Runde des Halbfinales) bezwangen in insgesamt drei Kämpfen alle ihre Gegner gravierend deutlich und gingen ebenfalls als Turniersieger der HTU Open hervor.

Wer sich für den Verein interessiert kann sich telefonisch unter 0160 9450 4797 oder im Internet unter www.sporting-taekwondo.de informieren. Anfängerkurse werden ab 4 Jahren angeboten. Jugendliche/Erwachsene können quer einsteigen. (euki) Fotos: Sporting