Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

OBERBIEBER – Sport- und Lernerlebnis in der Oberbieberer Sporthalle – Die Sporthalle der Oberbieberer Grundschule wird in der zweiten Herbstferienwoche zu einem Ort, der Spiel, Sport und Lernen zum Erlebnis werden lässt. Das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) stellt dort vom 8. bis 10. Oktober jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr ein vielfältiges Programm für Sieben- bis Zwölfjährige auf die Beine. Neben Bewegung und Aktion steht auch ein Erste-Hilfe-Kurs auf dem Tagesprogramm. Wie Host-Peter Robiller vom KiJuB betont, spielt auch das Thema „soziales Verhalten der Gruppe“ eine besondere Rolle. „Dafür gibt es ganz spezielle Spiele“, kündigt er an. Im Vordergrund dabei: mit der Gruppe aktiv werden, gemeinsame Suchen nach Lösungen und Ziele erreichen. Kooperationspartner des KiJuB in Oberbieber sind das DRK Neuwied, „Theater & Co“ aus Neuwied und „Erlebnispädagogik Lummer“. Alle Angebote sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weite Informationen gibt es bei Horst-Peter Robiller, Telefon: 02631 802 175; Email kijub@neuwied.de