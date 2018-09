Kreis Neuwied profitiert vom Landesstraßenbauprogramm

Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

NEUWIED – – Der Landkreis Neuwied wird vom Landesstraßenbau 2019/2020 profitieren. Wie der Abgeordnete Fredi Winter mitteilt, sollen eine Vielzahl von Projekten aus dem Kreis Neuwied gefördert werden. Insgesamt ist dafür in 2019 eine Summe in Höhe von 3,095 Millionen Euro vorgesehen. Nachfolgende wenige ausgewählte Projekte aus dem gesmanten Bauprogramm seien genannt: Bauwerk Hallerbacher – und Elsafbrücke L 252, Bauwerk L 255 bei Hurtenbach, die Bauwerk in der Ortsdurchfahrt Löhe L 255 sowie der Fahrradweg zwischen Altwied und Laubachsmühle, Fahrbahn L 266 zwischen Gierenderhöhe und Urbach, Bauwerk L 272 in Diefenau, den Fahrbahn L 275 zwischen Hammelshahn und Buchholz sowie den Bauwerk L304 zwischen Isenburg und Kausen.

Fredi Winter betont, dass der Entwurf der Landesregierung für den Doppelhaushalt 2019/2020 erneut eine Erhöhung der Mittel für den Landesstraßenbau vorsieht. So sollen die Investitionen im Jahr 2019 auf 124 Millionen Euro und im Jahr 2020 auf 126 Millionen Euro steigen. Mit dem Landesstraßenbauprogramm werden Landesstraßen in Stand gehalten und ausgebaut. Zudem werden Kreisel und Brückenbauten gefördert. Das Straßenbaupaket 2019/2020 soll insgesamt mehr als 420 Vorhaben umfassen, darunter auch fünf Straßenneubauprojekte sowie Radwege. Die SPD-geführte Landesregierung wird 2019 erstmals keine neuen Schulden machen. Gleichzeitig bringt die SPD geführte Landesregierung umfangreiche Investitionen auf die Straße, so der Abgeordnete. Das Prinzip ‚Erhalt vor Neubau‘ gelte weiterhin. Angesichts eines Landesstraßennetzes von über 7.000 Kilometern Länge bleibe die wichtigste Aufgabe, das bestehende Straßennetz zu erhalten.