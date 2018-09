Mit zwei Chören Meistertitel erreicht

Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

RLP/NRW- 50 Meisterchorsingen – Besonderer Erfolg für Chorleiter Matthias Merzhäuser – Beim Meisterchorsingen in Düren konnte Chorleiter Matthias Merzhäsuer, am Sonntag, 23. September, eine einmalige Erfolgsgeschichte schreiben: Mit seinen Chören Arion Weidenhausen und Frauenchor Einigkeit Herzhausen überzeugte er die Jury mit den Traumnoten achtmal „sehr gut“ und holte so mit jedem Chor den begehrten Meisterchortitel. Für Matthias Merzhäuser war es in seiner 36jährigen Chorleiterkarriere der insgesamt 50. Titel. Dieses im Siegerland, Westerwald und weit darüber hinaus einmalige Jubiläum zeugt von der Qualität der derzeit zehn von Merzhäuser geleiteten Laienchöre, die auch bei nationalen und internationalen Chorwettbewerben meist sehr erfolgreich waren.

Seine ersten „Meisterchortitel“ erreichte Merzhäuser im Jahr 1990 mit dem Männerchor Wilnsdorf beim nordrhein-westfälischen Meisterchorsingen und mit dem MGV Niederschelderhütte im gleichen Jahr in Rheinland-Pfalz. Danach folgten fast jährlich Erfolge in beiden Bundesländern und darüber hinaus bei diversen Meisterchorsingen der Gospel-, Pop- und Jazzchöre. „Ich bin allerdings auch schon viermal durchgefallen“ sagte Merzhäuser am Rande des Leistungssingens. „So auch im letzten Jahr mit dem Frauenchor. Aber im darauffolgenden Jahr haben wir es dann immer geschafft und der Erfolg durch motivierende Probenarbeit im Vorfeld war dann meist noch intensiver und viel schöner“. Ob er noch weitere Meisterchortitel anstrebt ließ Merzhäuser allerdings offen. „Erst mal das hier verarbeiten. Achtmal „sehr gut“ an einem Tag, das hatte ich auch noch nicht so oft“.