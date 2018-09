Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

NEITERSEN – Jahresinspektion der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen mit Übungen und Beförderungen – Am Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Neitersen trafen Sonntagnachmittag neben den Feuerwehrkameraden/innen der Löschzüge Altenkirchen, Mehren, Neitersen und Weyerbusch sowie der Kameraden der polnischen Partnerfeuerwehr Olszanka, die Vertreter der Schutzpolizei der Polizeiinspektion Altenkirchen, der DRK Bereitschaft Altenkirchen, Mitglieder der Ortsgemeinderäte und des Verbandsgemeinderates Altenkirchen, die Beigeordneten der VGs, der Wehrleiter der VG Flammersfeld und der 1. Beigeordnete der VG Flammersfeld, Stefan Krämer und Rolf Schmidt-Markoski. Verbandsgemeinde Wehrleiter Ralf Schwarzbach begrüßte die Anwesenden und erläuterte ihnen die beiden Übungen.

Den in diesem Sommer sehr heißen Tagen Rechnung tragend, wurde auf dem Parkplatz neben dem Feuerwehrgerätehaus ein Flächenbrand angenommen. Durchgeführt wurde die Übung von den Löschzügen Mehren und Olszanka. Bekämpft wurde der Brand über drei Rohre und ein, dem Löschverlauf langsam nachrückendes Tanklöschfahrzeug. Parallel dazu wurden Beleuchtungsköper aufgebaut die die Einsatzstelle ausleuchteten. Auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite hatte der Löschzug Altenkirchen ein Unfallszenario gestaltet. Ein Fahrzeug war ins Schleudern gekommen und auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen.

Im Fahrzeug wurde eine Person eingeklemmt. Hatte zuvor Mehrens Wehrführer Florian Klein die Szene kommentiert, so war es für die zweite Szene Wehrführer Michael Heinemann. Am Objekt wurde die Sachlage erkundet und entsprechende Maßnahmen ergriffen. Die Lage des Fahrzeuges stabilisiert, mit Schere und Spreizer das Fahrzeug geöffnet. Noch heile Scheiben gezielt entfernt. Dem ständigen Fortschritt in der Autoindustrie Rechnung tragend muss das Retten aus dem Fahrzeug ständig auf den neusten Stand gebracht werden. (wwa) Fotos: Renate Wachow