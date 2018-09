Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Ehre, wem Ehre gebührt – Bianca Hoppenberg erhält Urkunde für Engagement als Frauenbeauftragte der Westerwald-Werkstätten – Im Rahmen des Ehrenamtstages der Verbandsgemeinde Flammersfeld, am 10. August 2018, im Bürgerhaus Flammersfeld, wurde Bianca Hoppenberg eine besondere Ehre zuteil. Ihr wurde für das ehrenamtliches Engagement, als Frauenbeauftragte der Westerwald-Werkstätten, feierlich eine Urkunde verliehen. Überreicht wurde ihr die Auszeichnung von den beiden Vertretern der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Manfred Pick und Rolf Schmidt-Markoski. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Altenkirchen, Jochen Krentel, gratulierte herzlich.

Mit Freude nahm Bianca Hoppenberg, bei strahlendem Wetter und applaudierendem Publikum, die Urkunde auf der Bühne entgegen. Sie würdigt die engagierte Arbeit, die sie als Frauenbeauftragte der Westerwald-Werkstatt, bereits seit Oktober 2017, zur Gleichstellung von Frauen und Männern, Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, zum Schutz vor Gewalt, ausübt. Durch ihr stets „offenes Ohr“ ist sie bei ihren Kolleginnen in der Werkstatt sehr beliebt. Die Jury honorierte ihre andauernde Motivation und Freude an dieser Tätigkeit.

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland seit März 2009 in Kraft trat, hat die besondere Benachteiligung von Frauen mit Behinderung klar benannt und einen Auftrag zur Bekämpfung dieser Benachteiligung gegeben. Seit Januar 2017 gibt eine neue Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), die beinhaltet, dass es in Werkstätten für Menschen mit Behinderung eine Frauenbeauftragte geben muss. Foto: Renate Wachow