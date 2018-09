Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

KIRCHEIB – Kita Knolle Bolle feiert zehnjähriges Jubiläum – Großes Jubiläumsfest in Kircheib – Am Samstag versammelten sich die Kinder der zweigruppigen Kita Knolle Bolle bei herrlichem Sommerwetter mit ihren Erzieher/innen, Familien und Gästen vor ihrer Kindertagesstätte, um ihren großen Festtag mit einem stimmungsvollen Musikstück, anschließenden Ansprachen und einem Gottesdienst zu eröffnen.

Unter tatkräftiger Mithilfe des Elternausschusses und des Fördervereins der Kita hatte das KiTa-Team einen tollen Tag auf die Beine gestellt und für ein äußerst abwechslungsreiches Programm gesorgt, bei dem sowohl die kleinen als auch großen Gäste sichtlich Spaß hatten. Ob bei den zahlreichen Spiel-, Sport-, Musik- und Kreativangeboten, beim Herstellen von Musikinstrumenten oder dem Auftritt der Band „Jojo und die Rasselbande“ – für strahlende Gesichter bei den Kindern und Erwachsenen und reichlich Abwechslung war bestens gesorgt.

Bemerkenswert war auch die große Tombola, die der Förderverein der Kita auf die Beine gestellt hatte. Bei der Verlosung gab es eine Vielzahl attraktiver Preise. Für das leibliche Wohl sorgten die leckeren Reibekuchen der Landfrauen Weyerbusch, ein Pizza-Ofen, ein „XXL-Barbeque“ und auch in der Cafeteria blieben dank der zahlreichen und köstlichen Kuchenspenden keine Wünsche offen.

Ein ganz besonderer Höhepunkt des Fests war die Theateraufführung „Anna’s Reise ins Knolle Bolle-Land“. Dieses Theaterstück wurde schon einmal vor genau zehn Jahren im Rahmen der Eröffnungsfeier der Kita Knolle Bolle aufgeführt. Damals waren die Rollen des Stücks besetzt mit den Theaterkindern der Kita, diesmal jedoch durften ein bunt gemischtes Darsteller-Ensemble auf der Knolle Bolle-Bühne erlebt werden. So sahen man die Leseoma Agathe Fischer in der Rolle der Großmutter, die Vorsitzende des Elternausschusses Julia Vollrath in der Rolle als Troll-Mama mit ihrem Troll-Kind Ida Gießrigl, Fördervereinsvorsitzende Barbara Enders und Erzieher der Kita sorgten als quirlige Kobolde für Stimmung. Die weisen und allwissenden Bäume des Knolle Bolle-Walds spielten uns authentisch die Trägervertreter Fachbereichsleiter Sascha Koch und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Fred Jüngerich. Michelle Klein, ein ehemaliges Kindergartenkind, zeigte ihr darstellerisches Talent in der Hauptrolle der kleinen Anna. Regie führte damals, wie auch heute, die Erzieherin und Theaterpädagogin Miriam Scheffel.

Die Gäste des Fests lobten die gelungene Aufführung und spendeten wohlverdienten Applaus. Nicht ohne Grund, überreichte Fred Jüngerich während seiner Ansprache dem Team der Kindertagesstätte eine Auszeichnung auf der es heißt: „Hier wird Theater gespielt!“ Fotos: Renate Wachow