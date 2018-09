Veröffentlicht am 27. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besuch polnischer Delegation in Altenkirchen und Flammersfeld – Eine Delegation aus der polnischen Partnerstadt Olszanka besuchte die Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld. Damit folgte Bürgermeisterin Aneta Rabczewska mit ihrer Delegation einer Einladung von Bürgermeister Fred Jüngerich. Rolf Schmidt-Markoski, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Flammersfeld freute sich ebenso über den Besuch der polnischen Gäste.

Hauptzweck des Besuches sollten Gespräche sein, wie die bestehende Partnerschaft im Sinne eines geeinten Europas weiter ausgebaut werden kann. Unter anderem konnte sich über Anwendungsmöglichkeiten des EU-Förderprozesses „LEADER“ ausgetauscht werden, bei dem sowohl die Partnerstadt

Olszanka als auch die Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld bereits teilnehmen. In unterschiedlichen Handlungsfeldern, so z. B. im touristischen Bereich wie auch in präventiven Gesundheitsprojekten, wurden bereits Projekte erfolgreich umgesetzt. Für die Zukunft soll hier die Zusammenarbeit intensiviert werden, um Synergieeffekte zu erzielen und so gegenseitig voneinander zu profitieren.

Darüber hinaus soll der Schüleraustausch, der zuletzt 2013 stattfand, ab dem kommenden Jahr wieder stattfinden; aber auch andere Bereiche des Austauschs wie beispielsweise im Sport oder der Austausch unter der Landfrauen wurden angesprochen.

Zur Programmgestaltung des Delegationsbesuchs zählte u. a. eine Führung auf den Förderturm in Willroth sowie Besuche des Horhausener Oktoberfestes und des Raiffeisenfestes in Weyerbusch. Foto: VG Altenkirchen