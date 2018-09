Eichelhardter Sänger besuchen Thüringen

Veröffentlicht am 26. September 2018 von wwa

EICHELHARDT – MGV Liederkranz auf Vereinstour nach Thüringen – Für drei Tage, von Freitag bis Sonntag, begab sich der MGV Liederkranz Eichelhardt auf die lange geplante Vereinstour nach Thüringen. Gestartet wurde am Freitagmorgen um 05:00 Uhr per Bus in Eichelhardt am Dorfgemeinschaftshaus. Der erste Stop wurde auf der Raststätte „Pfefferhöhe“ eingelegt, um das eingeplante Frühstück mit Fleischwurst, Brötchen und Kuchen einzunehmen. Als erstes Reiseziel stand das „Erlebnisbergwerk Merkers“ in der thüringischen Rhön auf dem Programm. Dort besichtigten die Eichelhardter Sänger eine ehemalige Kaligrube. In über 800 Meter Tiefe sangen sie bei großem Applaus und zur Freude, der sie begleitenden „Kumpel“, in der Kristallgrotte das Steigerlied. Die ganze Besichtigung nahm etwa drei Stunden in Anspruch. Hierbei wurden unzählige Kilometer auf Kleinlastwagen im weitläufigen Straßennetz unter Tage zurückgelegt.

Am Nachmittag wurde das „Grenzmuseum“ und der „Point Alpha“, ein US-Amerikanisches Lager an der ehemaligen Zonengrenze besucht. Mit zwei Zeitzeugen als Tourguides wurde die Zeit der innerdeutschen Grenze und des kalten Krieges wieder vor Augen geführt. Hernach ging es nach Eisenach, um die Unterkunft im „Hotel Kaiserhof“ zu beziehen. Am Abend wurde bei einem mittelalterlichen Mahl in den „Lutherstuben“ der Geselligkeit zugesprochen.

Samstagvormittag wurde die Wartburg besucht. Bei sonnigem Wetter wurde durch eine Führerin Interessantes über die Geschichte der Burg, sowie auch Luthers Wirken an dieser Stätte erfahren. Auch dort durften die Sänger des MGV im Konzertsaal der Burg ein geistliches Lied aus ihrem Repertoire zum Besten geben. Am Nachmittag wanderte man durch eine vor den Toren Eisenachs gelegene Klamm, der „Drachenschlucht“.

Auf der Rückreise am Sonntag wurde das Hauptziel Suhl am späten Vormittag erreicht. Hier besuchten die Westerwälder das Waffenmuseum und am Nachmittag das Fahrzeugmuseum. Auf der Rückfahrt wurde ein Stop am „Kloster Kreuzberg“ Nähe Bischofsheim in der bayrischen Rhön eingelegt. Sonntagabend waren die Sänger zurück in der Heimat. Der Verein und der Vorstand bedankte sich bei Michael Schneider für die gute Reiseplanung. Text und Fotos: Thomas Schmidt / Michael Schneider