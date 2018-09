Veröffentlicht am 25. September 2018 von wwa

HEDDESDORF – Kinder wurden durch Bauzaun von neuer Spielfläche ferngehalten – Die Kampagne „Kinderfreundliches Heddesdorf“ geht in die nächste Runde – Beim Besuch des Abenteuerspielplatzes an der Bimsstraße erlebten die Heddesdorfer Sozialdemokraten eine bemerkenswerte Überraschung!

Eigentlich ist dieser Spielplatz eine absolute Augenweide für diejenigen, die einen großen und mit vielen abwechslungsreichen Spielgeräten ausgestatteten Spielplatz suchen. Bestückt mit einem Rutschturm, Klettergerüsten, verschiedenen Schaukeln, einer Seilrutsche und einer sehr großen Freifläche mit Schatten spendendem Baumbestand. Der Spielplatz ist eigentlich optimal. Eigentlich? Ja eigentlich, wäre da nicht dieser BAUZAUN.

Als Martina Beate Jakoby und Sven Lefkowitz zur Besichtigung auf diesem Spielplatz eintrafen, trauten sie ihren Augen nicht. Ein neu und schön angelegter Bereich, extra für die kleineren Kinder war abgesperrt! Neu angelegter Rollrasen, einem Kletter- und Rutschgerüst in einer großen Spielsandfläche war mit einem mannshohen Bauzaun umzäunt, nicht ersichtlich warum! Ratsuchende Eltern, die diesen Spielplatz fast täglich nutzen, suchten das Gespräch mit dem Besichtigungsteam. Auf Nachfrage, wie lange die neue Spielfläche schon fertig ist, hieß es „seit Mitte Juli“. Seit diesem Zeitpunkt kletterten die Kinder teilweise unter dem Zaun hindurch um an die Spielgeräte zu kommen. Aber was noch schlimmer war: Viele Kinder kletterten über diesen hohen Zaun. Teilweise standen hinter dem Bauzaun große Sitzsteine. Nicht auszudenken was da hätte passieren können.

Nun stellte sich die Frage, warum war der Bereich überhaupt noch abgezäunt? An dem Rollrasen konnte es nicht liegen, der hätte eher schon längst gemäht werden müssen, so hoch war das Gras schon gewachsen.

Auf Nachfrage und Intervention von Stadtrat Sven Lefkowitz wurde der Abbau des überflüssigen Bauzauns innerhalb kürzester Zeit erreicht. Alles in allem macht der Spielplatz einen sehr guten und für die Kinder abwechslungsreichen Eindruck. Von den Eltern wurden jedoch weitere Sitzgelegenheiten erbeten und es wurde bei der Begehung festgestellt, dass es für das große Gelände nur zwei Mülleimer gibt. Hier ist Nachbesserungsbedarf vorhanden.

Warum in den beiden großen Holzhütten, die zweifellos für die Benutzer des Platzes aufgebaut wurden, keine Sitzmöglichkeiten sind, ist aus Sicht der Heddesdorfer SPD auch noch mindestens eine weitere Frage wert.

Die SPD wird die Entwicklung an dieser Stelle aktiv weiter begleiten und die Kampagne „Kinderfreundliches Heddesdorf“ mit weiteren Ortsterminen fortsetzen. Hinweise und Anregungen aus der Bürgerschaft sind unter der Emailadresse spielplatz.spd.heddesdorf@gmail.com möglich.