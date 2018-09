Backesabschlusstag in Weyerbusch eine gelungene Veranstaltung

Veröffentlicht am 25. September 2018 von wwa

WEYERBUSCH – Herbstwetter begleitet in Weyerbusch Abschlusstag der Backestage – Der Tag sah vom Morgen bis zum Abend nicht freundlich für Veranstaltung zur Erinnerung des 200. Todestages an Friedrich-Wilhelm Raiffeisen unter freiem Himmel. Der Regen und die damit verbundene feuchte Kühle waren ständiger Begleiter des Tages unterbrochen von kurzen Trocken Phasen. Das allerdings brachte dem Tag in der Gesamtheit keinen Abbruch sondern wurde als gelungen verbucht. Eingeladen hatte die Ortsgemeinde Weyerbusch zusammen mit dem Verkehrs- und Bürgerverein. Eröffnet wurde der Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto „Was dem einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele“ im Sonnenhof am Sonntagvormittag, gestaltet von Frank Schumann für die evangelische Kirche und Schwester Barbara Schulenberg für die katholische Kirche unter Mitwirkung von Kindern der Bürgermeister-Raiffeisen-Schule.

Das große Backestreiben spielte sich in der gesperrten Raiffeisenstraße ab. Haupt-, Dreh- und Angelpunkt war das Raiffeisenzentrum mit vorgelagertem Backesgebäude. Hier spielte sich auch ein Großteil des Unterhaltungsprogrammes ab. Verschiedentlich wurde aufgrund der Regenschauer auf den Sonnenhof ausgewichen. Zu den Interpreten des Tages gehörten der MGV „Eintracht“ Weyerbusch-Hasselbach, der gemischte Chor „canto al dente“, das Jugendblasorchester Mehrbachtal, die Bigband der ISG Hamm, das Duo Romantica mit Gertrud und Hans Hammer. Ebenso präsent war an diesem Tag der SSV Weyerbusch mit verschiedenen Aktionen. Marktstände und Gruppen die alte Handwerkskunst vorzeigten bestückten die Raiffeisenstraße. Geöffnet hatte das Dorf- und Schulmuseum im alten Rathaus, die Bürgermeister-Raiffeisen-Schule und die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ hatten ihre Türen geöffnet, zeigten Projektergebnisse, boten von Leckeren bis zum Gesichterschminken und diversen Spielen kurzweilige Unterhaltung an. Im Vorfeld hatte in der Mittagszeit Ortsbürgermeister Dietmar Winhold das Backesfest eröffnet. Er begrüßte besonders den Ur-Urenkel von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Robert Fuchs und seine Frau Roswitha aus Kempten im Allgäu. Der Vorsitzende des Verkehrsvers- und Bürgervereins Ralph Hassel zeigte sich mit dem Verlauf des Backestages sehr zufrieden. Über 200 backfrische Brote verließen an diesem Tag die beiden Öfen. (wwa) Fotos: rewa