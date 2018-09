Orfgener Schützen schweben über Wuppertal

Veröffentlicht am 25. September 2018 von wwa

ORFGEN/WUPPERTAL/BOCHUM – Ausflug des KKSV Orfgen nach Wuppertal und Bochum –Der KKSV Orfgen startete mit 31 gut gelaunten Mitgliedern zu einem Ausflug nach Wuppertal und Bochum. Das erste Ziel der Schützen aus Orfgen war Wuppertal. Dort fuhren sie mit der Schwebebahn von Vohwinkel nach Oberbarmen. Für die meisten Mitglieder war das die erste Fahrt in der Schwebebahn. Es geht in acht Meter Höhe direkt über der Straße, eng an Häuserwänden vorbei und circa 12 Meter schwebend über die Wupper.

Nach der Schwebebahnfahrt fuhren sie mit dem Bus nach Bochum zum Bergbaumuseum. Nach einem kurzen Vortrag ging es mit einem Lift in 12 Meter Tiefe zu einem realen Bergwerk, einem nachgebildeten Anschauungsbergwerk mit einem Streckennetz von etwa 2,5 Kilometer Länge. Bei einer Fahrt mit dem Förderkorb im Seilfahrt-Simulator erlebten sie hautnah und mitten im Geschehen die perfekte Illusion einer Förderkorbfahrt bis in 1.200 Meter Tiefe. Bei dem anschließenden Rundgang war viel über die Förderung von Kohle und die dabei verwendeten Technik von früher bis heute zu erfahren.

Nach dem Bergwerksbesuch und einem gemeinsamen Mittagessen stand bis zum Planetariumbesuch die Zeit zur freien Verfügung. Am späten Nachmittag begann die Vorstellung „Faszinierendes Weltall“. Diese Bochumer Planetariumshow lädt zu einer atemberaubenden Reise durch den Kosmos ein, die von der Erde bis zum Rand des beobachtbaren Universums führt. Die Reise beginnt mit dem Blick zum irdischen Sternenhimmel, der den Menschen eigentlich von Anbeginn der Zeiten vertraut ist, doch heute meist von künstlichem Licht verschleiert wird.

Nach der Vorstellung fuhren die Schützen nach Orfgen ins Schützenhaus und ließen den Ausflug bei einem Abendessen ausklingen. Andreas Hassel bedankte sich bei Manfred Lichtenthäler für die Organisation des Ausfluges. (hws) Fotos: KKSV Orfgen