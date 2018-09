Dirk Schüler, Kim Oliver Borchert und Torsten Haupt erhalten Schwarzen Gurt

Veröffentlicht am 25. September 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Flammersfelder Taekwondosportler bestehen Prüfung – Nach Monaten intensiven Trainings zahlt sich der Ehrgeiz dreier Taekwondo-Sportler des VfL Oberlahr/Flammersfeld endlich aus: Sie erhalten nach bestandener Prüfung den Schwarzen Gurt, den sogenannten ersten Dan, im Taekwondo.

Doch die Prüfung selbst war alles andere als ein Kinderspiel. Geprüft wurden Elemente aller Disziplinen der koreanischen Kampfkunst. Dies beinhaltete unter anderem den traditionellen Formenlauf, einen von den Prüflingen selbst erarbeiteten Einschrittkampf, die Selbstverteidigung gegen mehrere Gegner, den Vollkontaktkampf und abschießend als Höhepunkt den Bruchtest. Bei diesem stellen die Dan-Anwärter die Perfektion ihrer Technik unter Beweis, indem sie Holzbretter und auch Steine zerteilen. Dabei zeigten sie gedrehte und gesprungene Kicks und ihre Präzision beim Schlag mit der Handkante.

Es handelte sich somit um eine ganzheitliche Überprüfung, die den drei Sportlern auch körperlich alles abverlangte. Umso glücklicher waren dann aber am Ende die Prüflinge Dirk Schüler, Kim Oliver Borchert und Torsten Haupt als sie von Großmeister Mungyo Choi den so lang ersehnten Schwarzen Gurt mit großem Lob überreicht bekamen.

Am Rande der Prüfung wurde darüber hinaus Yannik Schüler, der die drei Prüflinge die letzten Monate betreut hatte, von Großmeister Choi für seine Arbeit und seinen besonderen Einsatz gewürdigt, indem er einen Teller der aus Südkorea stammenden Han Moo Kwan Taekwondo Schule überreicht bekam. Dies drückt die Zugehörigkeit zu dieser Schule aus und stellt eine große Geste Chois dar. Yannik Schüler lernt nun schon seit einiger Zeit in der traditionsreichen Sportschule Choi in Bonn und legte unlängst dort selbst die Prüfung zum 4. Dan ab. Seit einigen Jahren gibt er sein Wissen im Flammersfelder Verein weiter. Nach den Herbstferien beginnt dort der nächste Anfängerkurs für Kinder. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 0175 9197383 oder informieren sich unter www.taekwondo-flammersfeld.de. (yas) Foto: VfLO/F