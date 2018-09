Veröffentlicht am 24. September 2018 von wwa

PRACHT – Die Obsternte in Pracht geht weiter – Am Montag, 1. Oktober, werden die Birnenbäume abgeerntet – Nachdem am vergangenen Wochenende alle Apfelbäume der Ortsgemeinde Pracht abgeerntet wurden, sollen nun auch die Birnenbäume abgeerntet werden. Zum Abschluss der Apfelernte in Pracht haben zwölf Helfer noch 1,8 Tonnen Äpfel geerntet. Auch wurden privat geerntete Äpfel zur Unterstützung der Aktion „Spende für die Kindergartenkinder in Pracht“ bei der Ortsgemeinde abgegeben so dass insgesamt 6,1 Tonnen Äpfel zur Kelterei gefahren wurden.

Allen Helfern und Spendern dankt Ortsbürgermeister Udo Seidler auf diesem Wege für die Hilfe und die Unterstützung.

Bei dem Ernteeinsatz am vergangenen Samstag haben die Helfer festgestellt, dass auch die Birnenbäume eine gute Ernte versprechen und es doch schade wäre wenn dieses Obst nicht verwertet würde. Damit stand es fest, dass die gemeindeeigenen 21 Birnenbäume auch abgeerntet werden sollen. Die Ernte der Birnen findet am Montag den 1. Oktober ab 13:00 bis 16:00 Uhr. Treffpunkt ist der Festplatz in Pracht; Helfer sind herzlich Willkommen. (udse) Fotos: OG Pracht