WISSEN – Eine schwer und zwei leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der B 62 – Am Sonntagmittag, 23. September, gegen 11:05 Uhr, befuhr eine 20jährige Fahrzeugführerin eines Renault Twingo die B 62 aus Richtung Wallmenroth kommend in Richtung Wissen. Kurz hinter dem sogenannten „Dicken Stein“ geriet ihr Pkw in einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn, stellte sich quer und stieß seitlich mit dem Audi A4 eines 56jährigen Fahrzeugführers zusammen, der die B 62 aus Richtung Wissen kommend befuhr, und prallte abschließend in die Schutzplanke. Die 20 Jährige wurde mit dem NAW ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär verblieb.

Die Beifahrerin im Audi wurde vom DRK ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung verlassen. Der 62jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.