Veröffentlicht am 24. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Niederländisch – Op Nederlands! – Sprachkurs der Kreisvolkshochschule Altenkirchen – Am Donnerstag, 4. Oktober startet in Altenkirchen einen Niederländisch-Kurs für Anfänger. Mit dem neuen Semester bietet die Kreisvolkshochschule allen Interessierten wieder die Möglichkeit, die Sprache unseres westlichen Nachbarn zu erlernen. Obwohl es viele Ähnlichkeiten zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen gibt, was das Lernen sehr erleichtert, muss man sich für eine Unterhaltung in Niederländisch intensiv mit der Sprache beschäftigen.

Der Kurs richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger ohne Vorkenntnisse, die erste Kenntnisse in der niederländischen Sprache erlangen möchten, um sich in Alltagssituationen verständigen zu können. Vermittelt werden praktische Redewendungen und nützliche Wörter für Situationen im beruflichen und privaten Alltag oder für den Urlaub.

Der Kurs umfasst 12 Termine und findet jeweils donnerstags in der Zeit von 18.30 bis 20.00 Uhr unter der Leitung von Huub Hilgenberg (Muttersprachler) statt. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 60 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.