Veröffentlicht am 24. September 2018 von wwa

HORHAUSEN – 27. Westerwälder Mineralienbörse in Horhausen am Sonntag, 21. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus in 56593 Horhausen – Bergkristalle auf der Mineralienbörse – Am Sonntag, 21. Oktober öffnen sich um 10:00 Uhr die Türen des Kaplan-Dasbach-Hauses zur 27. Westerwälder Mineralienbörse in Horhausen. Die „Westerwälder Ausstellung und Börse für Mineralien, Fossilien und Schmuck“ – kurz „Mineralienbörse“ genannt – ist mittlerweile weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde Flammersfeld bekannt und beliebt.

Die Westerwälder Mineralienbörse findet unter der Schirmherrschaft von Rolf Schmidt-Markoski, Erster Beigeordneter der VG Flammersfeld, zum 27. Mal statt und wird mit Unterstützung der Verbandsgemeinde Flammersfeld und der Ortsgemeinde Horhausen, vom Verein Stein-Reich e.V. ausgerichtet.

In diesem Jahr stehen die Bergkristalle aus aller Welt im Fokus der Veranstaltung, weiterhin bieten die Aussteller, Edelsteine und Mineralien an, sowie Mineralienfunde des Bergbaues aus heimischen Regionen. Auch die bei Groß und Klein beliebte „Steinknacke“ ist wieder vor Ort. Hier kann Schatzgräber Markus Beer beobachtet werden, wie er mit viel Fingerspitzengefühl kristalline Wunder aus unscheinbaren Steinen hervorzaubert.

Der Verein Stein-Reich bietet, wie in den letzten Jahren, zusätzlich eine Tombola für alle Besucher an. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Das Team vom Verein Stein-Reich e.V. versorgt die Besucher in der gemütlichen Cafeteria wieder mit Kaffee und Waffeln sowie weiteren kleinen Köstlichkeiten.

Auch wird natürlich der traditionelle Mineralstein für jeden Besucher nicht fehlen. Der Sonntagsausflug mit der Familie in die bunte Welt der Edelsteine und Naturwunder sollte sich also auf ganzer Linie lohnen. Eintritt 2 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei! Veranstalter: „Stein-Reich“ e.V., Peterslahr, und OG Horhausen, unterstützt von der Touristinformation der VG Flammersfeld Info-Telefon: 02685-809-193 | www.vgflammersfeld.de. Foto: Renate Wachow