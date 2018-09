Veröffentlicht am 24. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gemüsewettbewerb auf dem Wochenmarkt Altenkirchen – Im Rahmen des Wochenmarktes Altenkirchen am Donnerstag, 4.Oktober, veranstaltet der Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. einen Gemüsewettbewerb. Gesucht wird der größte Kürbis, die originellste Kartoffel und die krummste oder ungewöhnlichste Möhre.

Auf die Preisträger warten nicht nur staunende Gesichter, sondern auch Gutscheine vom Regionalladen UNIKUM. Wer also bei seiner Ernte ein tolles „Gemüse-Unikat“ gefunden hat, ist eingeladen am Donnerstag, 4. Oktober, in der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr auf den Wochenmarkt zu kommen. Die Preisverleihung findet um 11:30 Uhr statt.