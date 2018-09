SRC Heimbach-Weis mit guten Erfolgen beim Wilfried Kühn Rollskilauf in Speyer

Veröffentlicht am 24. September 2018 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Wilfried Kühn Rollskilauf Speyer – tolle Platzierungen der SRCler – Pünktlich zur Skilanglaufsaison fand mit dem Wilfried Kühn Rollskilauf vom Skiclub Speyer eine weitere Veranstaltung zur Vorbereitung statt. Der SRC reiste mit acht aktiven Sportlern an. Direkt zu Beginn der Veranstaltung eröffnete Katharina Koch mit Streckenbestzeit über die zwei Kilometer Strecke als erste in 5:53 Minuten und konnte sich den Sieg sichern. Es folgten die Siege von Michael Koch über drei Kilometer und der 2. Platz von Nick Schwabauer über drei Kilometer Rollski. Sergej Hein konnte dann als 2. über sieben Kilometer gesamt und bei H56 einen weiteren Podestplatz erringen. Stefan Puderbach erreichte mit einer Zeit von 15:02 min einen 1. Platz in der Klasse H51 und 3. Gesamt. Alexander Schneider als 1. in der Klasse H66 und Viktor Koch als 3. über die Hauptstrecke zehn Kilometer und der Klasse H46 komplettierten einen schönen Rollskinachmittag für die Aktiven des Vereins. Für alle Interessenten an Skilanglauf, Biathlon und Rollski bietet der Verein regelmäßige Trainingsmaßnahmen an. Weitere Informationen unter rpuderba@rz-online.de – 0152/28926702.