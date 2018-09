Veröffentlicht am 23. September 2018 von wwa

NEUWIED – Kindern sanften Übergang von Kita zur Schule ermöglichen – Das Land stellt seit zwölf Jahren Fördergelder zur Verfügung, um neben der Sprachförderung in Kindertagesstätten selbst auch den möglichst reibungslosen Übergang von der Kita in die Grundschule zu unterstützen. Denn dieser Übergang gilt als eine entscheidende Schnittstelle in der Bildungsbiografie eines Kindes. Diese besondere Art der „Übergangsförderung“ wurde nun erstmals in Neuwied angeboten. Kinder aus verschiedenen Kitas der Innenstadt lernten gemeinsam in ihrer künftigen Grundschule, festigten ihre Sprachkompetenz, erkundeten die neuen Örtlichkeiten, lernten Regeln und auch schon zukünftige Lehrer und Mitschüler kennen. Hervorzuheben war den Beteiligten zufolge die gute Zusammenarbeit zwischen Kitas, Eltern und Sprachförderkräften, die den Erfolg der Fördermaßnahme gewährleistete. Die Abteilung Kindertagesstätten des Amts für Jugend und Soziales war als Koordinator und Verteiler der Fördermittel beteiligt. Beabsichtigt ist, dieses Projekt 2019 fortzuführen.

Foto: Die Kinder, die erfolgreich an der Maßnahme „Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule 2017/18″ teilgenommen haben, sowie einige Eltern, Kita-Leitungen, die beiden Sprachförderfachkräfte, Lena Behr (rechts) und Stefanie Hachenberg (links), die Konrektorin der Marienschule, Frauke Conrad (2. von links), und Abteilungsleiter Karl Oster (5. von rechts).