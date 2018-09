Veröffentlicht am 22. September 2018 von wwa

BAD HÖNNINGEN – „Leergut tut gut“ nun auch im REWE Markt Weller in Bad Hönningen – Lions Club Rhein-Wied weitet erfolgreiche Aktion aus – Der Lions Club Rhein-Wied weitet seine erfolgreiche Pfandbonaktion auch auf den REWE Markt Weller in Bad Hönningen aus. Ein Kasten nebst Informationen zu der Activity des LC Rhein-Wied wird neben dem Leergutautomaten im großen Lebensmittelmarkt angebracht. „Wie bereits in neun anderen Märkten der Region werden wir auch hier Pfandbons, die von den Kunden des Marktes gespendet werden, einlösen und den Ertrag sozialen Zwecken, in diesem Fall der Tafel in Linz, zu Gute kommen lassen“, so Siegfried Weber, Mitglied des LC Rhein-Wied. „Mit dem Erlös aus dieser Aktion soll die Tafel in Linz, die für die Bedürftigen in den Verbandsgemeinden Linz, Unkel und Bad Hönningen tätig ist, unterstützt werden“, wünscht Florian Weller, Inhaber des REWE Marktes. „Mir gefällt, dass die Spenden unserer Kunden unmittelbar sozial Bedürftigen in unserem Umkreis zu Gute kommen. Deshalb unterstütze ich diese Aktion des LC Rhein-Wied sehr gerne und hoffe, dass diese Activity auch in Bad Hönningen gut angenommen wird“. Die Pfandbonaktion der Lions läuft bereits seit nunmehr fünf Jahren sehr erfolgreich und hat im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits mehr als 4.000 Euro erzielt. „Wir gehen davon aus, dass wie in den Vorjahren am Jahresende insgesamt über 8.000 Euro aus dieser Aktion für soziale Projekte zur Verfügung stehen“, hofft Hellmuth Buhr, Vorsitzender des Fördervereins des LC Rhein-Wied.