REMAGEN/BONN/KOBLENZ – 20 Jahre RheinAhrCampus – Tag der offenen Tür lädt ein zu einem Blick hinter die Kulissen Seit 20 Jahren kann sich Remagen nun Hochschulstadt nennen. Im Rahmen des Bonn-Berlin-Ausgleichs sollte zur Förderung der Wissenschaft ein völlig neuer Hochschulstandort in der Region entstehen – als dritter Standort der Hochschule Koblenz. Remagen sprang in letzter Minute auf den Bewerberzug der Städte auf und erhielt den Zuschlag. Inzwischen ist der RheinAhrCampus mit seiner innovativen Forschung und Lehre nicht mehr aus der Region wegzudenken. Mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür feiert der Campus nun am 28. September sein 20jähriges Jubiläum in der Joseph-Rovan-Allee 2 und lädt Interessierte dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen der Bildungsanstalt zu werfen.

Anlässlich des Jubiläums wird in Remagen ein ganztägiges Veranstaltungsprogramm geboten, bei dem Besucherinnen und Besucher die Vielfalt des Campus erleben können. Vormittags ab 11 Uhr wird es einen Festakt zum Jubiläum geben. Gemeinsam mit derzeitigen und ehemaligen Professorinnen, Professoren, Studierenden und Vertretern der Stadt blickt der Campus zurück zu den Anfängen, als es galt, quasi aus dem Nichts eine ganz neue Hochschule aufzubauen – und wagt einen Ausblick in die Zukunft.

Nachmittags ab 14 Uhr lädt die Hochschule alle Interessierten herzlich ein zum Tag der offenen Tür mit einem bunten Campusprogramm und Livemusik. Dort können Besucherinnen und Besucher bis 17 Uhr Forschung und Wissenschaft hautnah erleben und Fachbereiche, Studiengänge und Labore kennenlernen. Verschiedene wissenschaftliche Vorträge, offene Labore und Infostände bieten einen Blick hinter die Forschungskulissen. Für den Spaßfaktor wird es ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg geben sowie spannende Mitmachangebote für Jung und Alt. Um 14:30 Uhr wird außerdem die Ausstellung „Deutschlandbilder – Das vereinigte Deutschland in der Karikatur des Auslands“ eröffnet. Eine weitere Ausstellung zeigt Fotos aus den Anfangszeiten der Hochschule. Bücherwürmer werden beim Flohmarkt der Bibliothek fündig und die Alumni des RheinAhrCampus sind herzlich eingeladen, zur Absolventenlounge zu kommen und auf ehemalige Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen.

Der RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz

Seit im Wintersemester 98/99 die ersten 119 Studierende in den Studiengängen Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Sportmanagement und Physikalische Technik ihr Studium aufgenommen haben, hat sich am RheinAhrCampus viel getan. Ausgelegt für ursprünglich 1.000 Studierende, studieren heute 2.900 Studierende am Remagener Standort der Hochschule Koblenz. Das anfängliche Studienangebot wurde mit den Jahren immer mehr erweitert und an die Anforderungen des Arbeitsmarktes angepasst. Inzwischen können Studieninteressierte zwischen zwölf Bachelor- und sechs Masterstudiengängen in zwei Fachbereichen wählen: Mathematik und Technik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die interdisziplinären Studiengänge vermitteln nicht nur wirtschaftliche, mathematische oder technische Grundlagen, sondern ermöglichen gerade durch ihre innovative Spezialisierung ein breit gefächertes Berufsspektrum. Der RheinAhrCampus hat sich mit seinen zukunftsweisenden Studiengängen, mit seiner Praxisnähe und Forschungsstärke, seiner hervorragenden Ausstattung sowie seiner internationalen Ausrichtung zu einer modernen von Studierenden, aber auch von der Wirtschaft geschätzten Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung entwickelt, die in der Region fest verankert ist.

Am RheinAhrCampus findet eine angewandte zukunftsorientierte Forschung in zwei großen Forschungsschwerpunkten statt. 2000 qm sogenannter Innovationsflächen bieten Raum für Forschungsprojekte mit regionalen und überregionalen Unternehmen bis hin zu internationalen Kooperationen und öffentlich geförderter High-Tech-Forschung. Immer wieder machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des RheinAhrCampus mit ihren Forschungsergebnissen von sich reden und häufig sind sie nachgefragte Interviewpartner in Funk und Fernsehen.

Die Studierenden werden aktuell von 49 Professorinnen und Professoren und zahlreichen Lehrbeauftragten betreut. Insgesamt arbeiten am RheinAhrCampus heute 176 Menschen. Seit seiner Gründung vor 20 Jahren haben sich rund 15.000 Studierende dort eingeschrieben.