NEUWIED – Profi zeigt Jugendlichen die Tricks des Theaters – Ab Mitte Oktober wöchentlicher Theaterworkshop im Big House – Neues Angebot im städtischen Jugendzentrum: Ab Dienstag, 16. Oktober, findet an zehn Terminen – immer dienstags von 17:00 bis 19:00 Uhr – ein Theaterworkshop für Anfänger und Fortgeschrittene im Big House, Museumstraße 4a, in Neuwied statt. Boris Weber, Schauspieler der Freien Bühne Neuwied und vielen bekannt durch sein Stück „Heidewitzka auf den sieben Weltmeeren“, das im Sommer bei den Rommersdorf Festspielen Premiere hatte, vermittelt in diesem Kurs auf spielerische Art verschiedene Theatertechniken. Bereits in den Sommerferien hatten viele Jugendliche das Angebot beim Jugendkreativcamp im Big House genutzt und zahlreiche Kniffe von Profi Weber gelernt. Zum Abschluss hatten sie ein selbst produziertes Theaterstück auf der Bühne des Jugendzentrums aufgeführt.

Der Kurs kostet 50 Euro und ist für Jugendliche ab elf Jahren geeignet. Die zehn Termine liegen im Zeitraum vom 16. Oktober bis 18. Dezember. Anmeldeformulare gibt es im Big House; dort kann auch die Kursgebühr bezahlt werden. Für weitere Infos steht Anna Tiedemann unter Tel. 02631 802 748, E-Mail atiedemann@neuwied.de, zur Verfügung.

Foto: Boris Weber mit Partnerin Tammy Sperlich. Foto: Kai Müller