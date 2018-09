Veröffentlicht am 23. September 2018 von wwa

KIRCHEN : Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen – Wanderziele 29./30. September und 3.Oktober 2018 –

Sonntag 30. September 2018

Internationale Wandertage in 57392 Schmallenberg

Veranstalter: Wanderfreunde Holthausen-Huxel 1979 e.V.

Start und Ziel: Schützenhalle Holthausen, Schützenstraße 2, 57392 Schmallenberg

Wanderstrecken: 05, 10 und 18 km

Startzeiten: 07:00 -13:00 Uhr

Zielschluss: 17:00 Uhr

Mittwoch 03.Oktober 2018

Internationale Wandertage in 65549 Limburg a.d. Lahn

Veranstalter: TuS Dietkirchen 1911 e.V. ,Abt. Wandern

Start und Ziel: Markthalle, Ste.-Foy-Straße 34, 65549 Limburg a.d. Lahn

Wanderstrecken: 06 und 11 KM

Startzeiten: 07:00 – 13:00 Uhr

Zielschluss: 17:00 Uhr

Mittwoch 03.Oktober 2018

Internationale Wandertage in 55606 Limbach bei Kirn (Nahe)

Veranstalter: Landesverband Rheinland-Pfalz

Start und Ziel: Bürgerhaus Alte Schule, Gartenweg 1, 55606 Limbach

Wanderstrecken: 05,10 und 20KM

Startzeiten: 07:30 – 13:00 Uhr (5, 10 km) und 07:30 – 12:00 Uhr (20 km)

Zielschluss: 17:00 Uhr

Geführte Tageswanderung

28.9.

Geführte Tageswanderung „Auf den Spuren von Gustav Pfarrius – zwischen Weinbergen und historischem Ortskern“, 5, 10 km

Spall

Wanderfreunde Spall 1976 e.V. (Rheinland-Pfalz)

Josef Rödel, Schmickerstr.28, 55452 Guldental

Tel. 06707/8611, josef.roedel@t-online.de

Start: 16:00 Uhr

Gulina-Dorfladen Guldental, Naheweinstr. 90, 55452 Guldental, Bahnstation: Bad Kreuznach

29.9.

Geführte Tageswanderung, barrierefrei, 6, 10 km

Wiesbaden-Delkenheim

Wiesbaden International Wandering Club (Hessen)

Pamela Cater, Im Klaf 29, 65207 Wiesbaden

Tel. 0176/24098734, wiwcvolksmarching@gmail.com

Start: 10:00 Uhr

Parkplatz Kölner Str., hinter Bürgerhaus Delkenheim, Münchner Straße 2, 65205 Wiesbaden, Bahnstation: Wiesbaden Hbf/Bf Hochheim, Bus 15, 48; Haltestellen Mühlberg und Nürnberger Str.

3.10.

Geführte Tageswanderung „Goldener Oktober in der Ville“, 6, 12 km

Hürth – Knapsack

Wandergesellen Alt-Hürth 1991 e.V. (Nordrhein-Westfalen)

Frank Over, Am Clementinenhof 3, 50354 Hürth

Tel. 02233/16281 o. 0170/5363362, Fax: 02233/988700, nc-overfr@netcologne.de

Start: 10:00 Uhr

Haus 17, Bertrams-Jagdweg, 50354 Hürth-Knapsack

Sonstige Info: „Goldener Oktober in der Ville“ – Nach der Wanderung grillen wir vorm Blockhaus 17 mit ausreichend Sitzmöglichkeiten im Blockhaus

3.10.

Geführte Tageswanderung, 5, 10 km

Großenlüder-Kleinlüder

Landesverband Hessen (Hessen)

Walter Motz, Lauterbacher Str. 21, 36137 Großenlüder

Tel. 06648/8620 o. 0171/4681300, Fax: 06648/9160603, walter.motz@t-online.de

Start: 10:00 Uhr

Jagdhof Klein-Heilig-Kreuz, Klein-Heilig-Kreuz 1, 36137 Großenlüder-Kleinlüder