Veröffentlicht am 22. September 2018 von wwa

WISSEN – Sommerfest des VdK Ortsverbandes Wissen – Bei strahlendem Sonnenschein wurde an Stelle des beliebten Grillfestes, zum Anlass des 70jährigen Bestehens des VdK Ortsverbandes Wissen ein Sommerfest am Schützenhaus in Schönstein veranstaltet. Es nahmen mehr als 120 gut gelaunte Mitglieder und deren Angehörige teil.

Nach der Begrüßung der Mitglieder und Angehörigen hieß der Erste Vorsitzende Thomas Schilling auch die Ehrengäste willkommen. Er hielt einen kurzen Rückblick auf den Werdegang des heimischen Ortsverbandes und freute sich dabei über die stetig steigenden Mitgliederzahlen.

Im Anschluss gab der 1. Vorsitzende des Kreisverbandes, Erhard Lichtenthäler, einen Einblick in die Arbeit und Aufgaben des großen Sozialverbandes VdK. Sein besonderer Dank galt den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern für ihren vorbildlichen Einsatz.

Dann kam man zum Höhepunkt des geselligen Nachmittags. Es galt nämlich zwei besonders verdiente Mitglieder seitens des Kreis- und des Ortsverbandes zu ehren. Marianne Weitershagen wurde das Ehrenzeichen des Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V. verliehen. Außerdem ernannte man Gerhard Helleberg zum Ehrenmitglied. Starker Beifall stellte die große allgemeine Wertschätzung gegenüber den beiden Geehrten, die sich seit langem für ihre Mitmenschen einsetzen, unter Beweis.

Musikalisch begleiteten Ulrike Rosenberg und Klaus Badke, besser bekannt als Schönsteiner Duo „Top in Musik“, das Fest mit fröhlichen Klängen. Kühle Getränke und Steaks mit Salat und Brot waren ausreichend vorhanden, es brauchte keiner den Festplatz hungrig oder durstig verlassen, getratscht und gelacht wurde ohnehin reichlich.

Ein herzliches Dankeschön galt noch allen Helferinnen und Helfern für ihren Beitrag zum Gelingen der schönen Veranstaltung unter freiem Himmel. (priv)