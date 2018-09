Veröffentlicht am 22. September 2018 von wwa

HERDOPRF – Jugendfeuerwehren Daaden und Herdorf und Jugendrotkreuz Herdorf üben gemeinsam – „Ihr seid die Zukunft der Feuerwehr und des Roten Kreuzes – macht weiter so!“ Bei der diesjährigen Abschlussübung der Jugendfeuerwehren Daaden und Herdorf, sowie des Jugendrotkreuz Herdorf erwartete die Jugendlichen bei der Firma Thomas in Herdorf ein anspruchsvolles Szenario.

Die Ausgangslage: nach einer Raucherpause werfen Mitarbeiter Zigarettenreste in die Böschung und die Wiese fängt Feuer. Diese Angestellten ziehen sich bei dem Versuch das Feuer zu löschen teils schwere Verletzungen zu. Eine weitere Person befindet sich mit ihrem Fahrzeug auf dem Heimweg und wird durch den Brand so abgelenkt, dass sie einen anderen Mitarbeiter, welcher eine unbekannte Flüssigkeit auf einem Hubwagen transportiert, überfährt. Die Aufgaben der Jugendfeuerwehren lagen in der Brandbekämpfung an der Böschung, Bergung der unbekannten Flüssigkeit und Rettung der verletzten Personen im/unter dem Fahrzeug sowie an der Böschung. Das Jugendrotkreuz war für die Einrichtung einer Sammelstelle und die Versorgung bzw. Betreuung der Verletzten zuständig.

VG-Jugendfeuerwehrwart Sven Schönfelder begrüßte nach Abschluss der Übung die Anwesenden und freute darüber, so viele Zuschauer zu sehen. Dies würde den hohen Stellenwert der Jugendfeuerwehr und des Jugendrotkreuz wiederspiegeln. Die Jugendlichen hätten seiner Ansicht nach „das geplante Szenario mit Bravour gemeistert“. Er bedankte sich bei den Jugendwarten und Betreuern beider Organisationen, da ohne diese die Jugendarbeit gar nicht möglich wäre. Bei den Jugendlichen würde man sehen, dass sie mit Feuereifer bei der Sache wären und sein Appell lautete „ihr seid die Zukunft der Feuerwehr und des Roten Kreuzes. Macht weiter so!“ Der stellvertretende Wehrleiter André Fries befand ebenfalls, dass die Übung gut gelaufen sei und hoffte, dass „alle bei der Stange bleiben und in die aktive Wehr eintreten“. VG-Bürgermeister Wolfgang Schneider hob das „wunderbare Zusammenspiel der Jugendfeuerwehr und des Jugendrotkreuzes“ hervor, da dies „für die Zukunft hoffen lässt“. Sein Dank galt allen Betreuern und er gab seiner Hoffnung Ausdruck, „dass alle Jugendlichen mit Feuereifer bei der ehrenamtlichen Tätigkeit bleiben“. „Eine hervorragende Darbietung, hervorragend ausgearbeitet von den Betreuern“ lautete das Fazit von Kreisjugendfeuerwehrwart Volker Hain.

Bei der Übung waren insgesamt, 54 Jugendliche, 6 „Mimen“ und 25 Betreuer“ beteiligt. Da die Geschäftsführung der Firma Thomas leider verhindert war, wird dieser das Dankeschön der Wehrleitung, der Jugendfeuerwehr und des Jugendrotkreuz für das zur Verfügung stellen des Objektes nachträglich übermittelt.

Im Anschluss an die Übung wurde durch Volker Hain und Achim Schlosser an Markus Hees und Dennis Weyand das Ehrenzeichen der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz in Bronze verliehen. Markus Hees hat als Betreuer angefangen, ist jetzt stellvertretender Jugendfeuerwehrwart der JF Daaden, Wertungsrichter der JF im Kreis Altenkirchen und fördert die Zusammenarbeit mit anderen Jugendorganisationen wie z. B. dem THW. Dennis Weyand ist als Betreuer tätig, Wertungsrichter der JF im Kreis Altenkirchen und hat außerordentlichen Einsatz im Bereich der Inklusion innerhalb der JF geleistet. Beide sind seit über zehn Jahren im Dienst der Jugendfeuerwehr und haben sich über das normale Engagement hinaus verdient gemacht. (sts) Fotos: Feuerwehr