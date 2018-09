Veröffentlicht am 21. September 2018 von wwa

A LTENKIRCHEN – Theaterverein Thalia Buchholz 1908 e. V. gastiert im Ev. Gemeindezentrum Altenkirchen – Forum. Im Oktober geht es wieder los und die Proben zu den neuen Stücken des Theatervereins laufen schon sehr gut. In dieser Spielzeit heißt es: „Glück braucht keinen Marschbefehl“, eine Komödie in drei Akten von Christian Meyer. Wir schauen in eine Wohngemeinschaft in der Kölner Altstadt. Hier leben der Historiker Martin Treugut, die Sozialpädagogin Frauke-Marie Möhrenschläger, der selbstständige Software-Entwickler Gregor Koslowski und Rocky, ein (verhinderter) Rockmusiker. Ein Stockwerk über der Wohngemeinschaft lebt Rita Molkenstroh, die ebenfalls gelegentlich in der Runde zu finden ist.

Alles läuft gut… Mit der Ruhe und Harmonie ist es allerdings schlagartig vorbei, als Wanda, eine angehende Medizinstudentin aus Berlin, in das letzte freie Zimmer einzieht. Mit dem Gefühl der neu gewonnenen Freiheit, fernab der elterlichen Kontrolle und einer plötzlich aufflammenden Leidenschaft, wirbelt sie die eingespielte Wohngemeinschaft gehörig durcheinander.

Doch damit nicht genug. Ein unerwarteter Besuch, eine attraktive Paketzustellerin und ein Obdachloser mit kuriosem Sprachfehler setzen eine Kette turbulenter Ereignisse mit ungewissem Ende in Gang…

Thalia freut sich darauf das neue Stück im Ev. Gemeindezentrum – Forum in Altenkirchen zeigen zu dürfen. Die Aufführung ist am Sonntag 04. November ab 17:00 Uhr; Einlass ist eine Stunde vorher, es gibt keine Platzreservierung. Der Kartenvorverkauf beginnt am 29. September: Karten zum Preis von 9,50 € für „Glück braucht keinen Marschbefehl“ gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Ev. Gemeindezentrum Altenkirchen (Forum), Tel. 02681 8008-40, Unikum „Der Regionalladen“, Tel. 02681 9842767, Sabine Weiß, Udert, Tel. 02684 979578, Tabakwaren Becher in Buchholz. Außerdem können natürlich noch Karten an der Tageskasse erworben oder bestellt werden bei Anke Ullmann 02683/ 6844 oder per e-mail: thalia1908@t-online.de. Homepage: www.theaterverein-thalia.de