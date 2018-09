Veröffentlicht am 20. September 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – IHK-Bestenehrung 2018 – Über 400 ehemalige Azubis für herausragende Abschlüsse ausgezeichnet – 421 frisch Ausgebildete sind von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz für herausragende Leistungen in ihren Abschlussprüfungen ausgezeichnet worden. Bei der Bestenehrung Ausbildung in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz sprach Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK Koblenz, vor gut 1.200 Gästen von einem erfolgversprechenden Weg, den die jungen Fachkräfte eingeschlagen hätten. Das Comedy-Duo Willi & Ernst sorgte für kurzweilige Unterhaltung zwischen den einzelnen Ehrungen, die nach Landkreisen sortiert vorgenommen wurden.

„Sie sind mit hervorragendem Ergebnis den Weg der dualen Ausbildung gegangen. Damit haben Sie die Basis für Ihren zukünftigen beruflichen Erfolg gelegt“, richtete Szczesny-Oßing ihr Wort an die Geehrten. Die Präsidentin unterstrich die Rollen der vielen Beteiligten am Erfolg der dualen Ausbildung: „Allen Prüferinnen und Prüfern ein herzliches Dankeschön, verbunden mit dem ausdrücklichen Appell an unsere Unternehmen, diesem Ehrenamt die erforderlichen Freiräume einzuräumen. Unser Dank gilt selbstverständlich ebenso den Ausbilderinnen und Ausbildern, die den praktischen Teil der Ausbildung sicherstellen.“ Auch die Berufsschulen würdigte Szczesny-Oßing in ihrer Rede: Ohne sie sei die duale Ausbildung schließlich nicht dual.

Erfreulich aus Sicht der IHK Koblenz ist auch, dass Ram Vohra, ein Geflüchteter aus Afghanistan, der vor gut zwei Jahren die Qualifikationsberatung bei der IHK-Flüchtlingskoordinatorin Anja Kriete in Anspruch genommen hatte, sich ebenfalls unter den Ausgezeichneten befand. „Wir konnten Herrn Vohra damals erfolgreich an einen Betrieb vermitteln und sind sehr stolz, dass er seine Ausbildung mit einer so besonderen Leistung abschließen konnte“, freut sich Kriete.

Aber auch der Landkreis Altenkirchen kann sich mit 20 ausgezeichneten ehemaligen Azubis für herausragende Abschlüsse sehen lassen. Mit 99,65 Punkten (von möglichen 100 Punkten) durfte sich Pascal Pult, Verkäufer, PETZ REWE GmbH, Wissen, als Prüfungsbester der kaufmännischen Ausbildungsberufe im gesamten Kammerbezirk feiern lassen:

Prüfungsbeste des Landkreises Altenkirchen:

Marvin Hagemann, Fachinformatiker;

Jana Louisa Schmuck, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Bellersheim GmbH & Co. KG, Neitersen;

Lukas Wiederstein, Kaufmann im Einzelhandel, Friedrich Mies GmbH & Co. KG

Nico Forneberg, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, G. Wurth GmbH, Niederfischbach;

Alicia Schmitt, Kauffrau für Büromanagement, Georg Maschinentechnik, GmbH & Co. KG, Neitersen;

Lukas Blum, Verkäufer, Kilian GbR, Daaden;

Philipp Kölbach, Fachinformatiker, IKT Gromnitza GmbH & Co. KG, Betzdorf;

Lucas Zimmer, Elektroniker für Betriebstechnik, Krifft & Zipsner GmbH, Steinebach;

Stella Doreen Koehler, Verkäuferin;

Lukas Halbe, Werkzeugmechaniker, Muhr und Bender KG, Daaden;

Tamara Abdulmaseh, Verkäuferin, NKD Deutschland GmbH, Altenkirchen;

Philip Linscheid, Verkäufer;

Pascal Pult, Verkäufer, PETZ REWE GmbH, Wissen;

Patrick Altmann, Immobilienkaufmann;

Aaron Aurand, Mechatroniker, THOMAS MAGNETE GmbH, Herdorf;

Tim Luca Rottmann, Mechatroniker, THOMAS MAGNETE GmbH, Herdorf;

Denise Vaupel, Kauffrau im Einzelhandel, Tretmühle, Sport- und Fahrradhandelsgesellschaft mbH, Wissen;

Bei der Bestenehrung werden jährlich Auszubildende ausgezeichnet, die ihre Ausbildung mit der Gesamtnote „sehr gut“ abgeschlossen haben. Die Besten unter ihnen werden, gemeinsam mit den Besten aus den anderen Bundesländern, nach Berlin zur Bundesbestenfeier des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) am 3. Dezember eingeladen. Insgesamt haben in diesem Jahr 5.451 junge Menschen ihre Prüfung in den 174 anerkannten Ausbildungsberufen abgelegt.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz vertritt das Gesamtinteresse von mehr als 96.000 Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Ihre Arbeit beruht auf dem Prinzip der unternehmerischen Selbstverwaltung anstelle staatlicher Bürokratie und ist unabhängig von Einzel- oder Brancheninteressen. Die IHK engagiert sich für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft und bietet ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Serviceangebot. Mit acht Geschäftsstellen und der Zentrale in Koblenz ist die IHK Koblenz vor Ort bei den Unternehmen. (Foto: Thomas Frey / IHK Koblenz)