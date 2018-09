Veröffentlicht am 20. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Begegnung mit der inneren Kraft – Workshop gibt neue Impulse – Am Samstag, 29. September in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen Gesundheitsworkshop mit dem Titel „Begegnung mit der inneren Kraft“ an.

Der Mensch verfügt über gewisse Kräfte und Ressourcen. Manche sind ihm bewusst, manche schlummern tief im Inneren und müssen nur geweckt werden oder einfach nur etwas wachsen. Allerdings wird der menschliche Alltag meist durch übliche Verhaltens- und Denkmuster bestimmt; zudem ist der Blick auf das Wesentliche oft durch Stress und Überlastung verstellt.

In diesem Seminar unter der Leitung von Sabine Lichtenthäler (s. Foto) erhalten die Teilnehmenden einen Einblick, was es auf sich hat mit bewussten und unbewussten Gedanken und Bildern und wie es möglich ist, andere Wege zu gehen.

Die Gebühr für den Workshop beträgt 25 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.