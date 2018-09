Veröffentlicht am 20. September 2018 von wwa

NEUWIED – Gute Zukunft im Kreis Neuwied – Viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer haben in ländlichen Räumen ihren Lebensmittelpunkt und Rheinland-Pfalz lebt von seinen starken ländlichen Räumen. Unter dem Motto „Meine Heimat – Unsere Zukunft“ haben sich die SPD-Ortsvereine Dierdorf und Puderbach gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten, Fredi Winter dem Austausch mit Bürgerinnen und Bürger an einem Infostand gestellt. „Wir wollen wissen, was die Menschen bewegt, was gut läuft und wo vielleicht auch der Schuh drückt“, erklärt Fredi Winter. Hingehen. Zuhören. Miteinander reden. „Mit den Menschen über ihre Vorstellungen von Heimat und für eine gute Zukunft ihrer Region ins Gespräch zu kommen, ist uns ein großes Anliegen“, betonen die Genossinnen und Genossen aus beiden SPD-Ortsvereinen. Am Infostand wurden die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen. So wurden die medizinische Versorgung, die Bildungseinrichtungen und die Angebote von Kindergärten und Pflegediensten positiv bewertet. Verbesserungswünsche gab es zum ÖPNV, denn insbesondere in den Abendstunden fehle es an Busverbindungen. Ebenso sollten Angebote im kulturellen Bereich geschaffen werden, einer der Antworten auf die am Infostand ausgelegten Fragen. „Die Rückmeldungen und Erkenntnisse sind für uns eine wichtige Bestandsaufnahme, gilt es doch, bei den teils sehr verschiedenen regionalen Anforderungen und Bedürfnissen, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in unserem Land zu gewährleisten und die Informationen werden von der SPD Landtagsfraktion in eine Strategie zur nachhaltigen Stärkung der ländlichen Räume entwickelt“, erläutert der heimische Abgeordnete.