Horhausener Junggesellen spenden an Gielerother Kinderkrebshilfe

Veröffentlicht am 22. Juli 2018 von wwa

HORHAUSEN – Horhausener Junggesellen spendeten 2.000 Euro für die Kinderkrebshilfe Gieleroth aus Anlass ihres 10jährigen Bestehens – Aus Anlass ihres 10jährigen Bestehens spendete der Junggesellenverein (JGV) Horhausen den stolzen Betrag von 2.000 Euro an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth. Der Verein „Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth e.V.“ steht mit seinem ehrenamtlichen Engagement krebs- und schwerkranken Kindern und Jugendlichen und ihren Familien seit nunmehr über 20 Jahren unterstützend zur Seite. In dieser Zeit wurden beträchtliche Summen an Spendengeldern Behandlungszentren, Kliniken und vor allem Eltern der erkrankten Kinder zur Verfügung gestellt. André Buhr (Bildmitte), „Chef“ der Horhausener Junggesellen, und Vorstandsmitglied Andreas Heidt sagten während der Schecküberübergabe im Rahmen des Frühschoppenkonzertes bei der Magdalenen-Kirmes: „Es ist für die Junggesellen Ehrensache und ein besonderes Anliegen, krebs- und schwerkranken Kindern und Jugendlichen zu helfen.“ Jutta Fischer (Vorsitzende der Kinderkrebshilfe) freute sich über die Spende und dankte den Junggesellen. Gemeinsam mit Andreas Kurth (links), zweiter Vorsitzender, stellte sie kurz die Arbeit der Kinderkrebshilfe vor. Foto: Junggesellen