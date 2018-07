Veröffentlicht am 22. Juli 2018 von wwa

HORHAUSEN – A-Capella-Gruppe „Schnüss“ gastiert in Horhausen – Die A-Capella-Gruppe „Schnüss“ will am Samstag, 11. August aus Anlass des 10jährigen Bestehens der Kultur-AG im KDH in Horhausen begeistern – Zehn Jahre „Kultur im KDH“ präsentiert am Samstag, 11. August ab 19:30 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus (KDH) A-Capella mit SCHNÜSS. Im Anschluss startet eine After-Show-Party zum 10. Geburtstag der Kultur-AG.

SCHNÜSS sind fünf „junge“ Herren aus dem Raum Betzdorf, die anderen Menschen gerne singend gegenübertreten, und die sich zum Ziel gesetzt haben, eben dies mit einer Menge Spaß und Unterhaltungswert auf der Bühne zu tun. Von A-cappella- Klassikern, wie Billy Joels „For the longest time“, über Hits aus den 80ern, wie z. B. „Sweat Dreams“ von den Eurythmics, bis hin zu modernsten Charthits bietet ihr Repertoire reichlich Abwechslung. Diese schlägt sich mittlerweile auch in zum Teil selbst geschriebenen Texten und „kleinen Machwerken“ nieder …

SCHNÜSS steht bereits seit sechs Jahren für musikalische und humorvolle Unterhaltung mit lustigen Songtexten, welche meist mit einem Augenzwinkern anmoderiert werden. Sie können aber auch tiefgründig oder sogar romantisch. Instrumente brauchen sie keine – alles wird mit dem Mund (der „Schnüss“) und der Stimme gemacht. Weitere „Kennzeichen“ des SCHNÜSS-Programms sind Spontaneität, Wortwitz und nicht zuletzt die sprachlichen Klassiker und Geschichten von Heinz Erhardt. Sie haben mittlerweile in den Moderationen ihren festen Platz gefunden.

Nach dem Konzert heißt es in Horhausen aber noch lange nicht „… und SCHNÜSS!“: Der A-cappella-Konzertabend mündet in eine After-Show-Party, zu der alle herzlich eingeladen sind, gemeinsam mit den Künstlern den 10. Geburtstag von „Kultur im KHD“ zu feiern.

Der Einlass ist 19:00 Uhr. Tickets gibt es im VVK für 12 Euro und an der Abendkasse für 15 Euro. Karten-Vorverkauf: Spielwaren-Schreibwaren-Geschenke Faßbender, Rheinstr. 46a, Horhausen. Veranstalter ist die Kultur-AG der OG Horhausen mit freundlicher Unterstützung der Westerwald Bank eG, Standortinitiative „Marktplatz“ Region Horhausen e.V. und Spielwaren-Schreibwaren-Geschenke Faßbender in Horhausen. Ticket-Telefon: 02687-927927. www.horhausen.de und www.facebook.com/kulturimkdh. Foto: © SCHNÜSS