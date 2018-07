Veröffentlicht am 22. Juli 2018 von wwa

UNNAU – Fahrzeugbrand in der Bahnhofstrasse – Am Samstagnachmittag, 21. Juli, kurz nach 13:00 Uhr, kam es in Unnau, in der Bahnhofstraße zum Vollbrand einen Fahrzeuges. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug geschlafen, wurde vom Brandgeruch wach und konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten. Er zog sich leichte Verbrennungen zu. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Durch die Feuerwehr wurde das lichterloh brennende Fahrzeug gelöscht. Brandursache dürfte, so die Polizei, ein technischer Defekt gewesen sein.