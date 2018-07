Mandy I. übernimmt Zepter von Rene I.

Veröffentlicht am 22. Juli 2018 von wwa

OBERIRSEN – Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach feiert 52. Schützenfest – Königin Mandy übernimmt das Zepter – Die langen Vorspiele sind vorbei, Vogelschießen, Kleiderfindung, Bekanntgabe der Thronpaare, Zeltaufbau, Ausstattung des Zeltes und noch vieles mehr. Gegen 19:00 Uhr hatte der Himmel noch einmal in der Region seine Schleusen geöffnet und alles unter Wasser gesetzt. Dunkle Erinnerungen an verregnete Fest wurden kurz wach. Als gegen 20:00 Uhr sich die grüne Truppe der Marenbacher am nahe gelegenen Schützenhaus aufstellte um unter tosendem Beifall ins Festzelt einzuziehen. Auf der Bühne hatte bereits der MGV Weyerbusch-Hasselbach unter der Leitung von Wladislaw Swiderski Platzgenommen und Schützenmeister Udo Walterschen hinter dem „AdlerPult“ Stellung bezogen. Im offenen Karree stellten sich die Grönner Schützen auf. Links die Hofpaare, rechts die Schützenabteilungen, in der Mitte an der Bühne die alten und neuen Majestäten und in der Mitte die Fahnengruppe mit dem Schützenmajor Julian Eschemann. Kurze Kommandos hallten durch das Festzelt, die Schützen nahmen Haltung an und Vorsitzender Walterschen begrüßte erst einmal die Festgäste, unter ihnen die befreundeten Schützenvereine und Gesellschaften Altenkirchen, Döttesfeld, Leuzbach-Bergenhausen, Maulsbach und Michelbach, um ohne lange Umschweife zur Verabschiedung der bisherigen Majestäten, die da waren: König Rene I., Königin Sarah, Kaiser Ralf, Kaiserin Beate, Kronprinz Nils uns Schülerprinzessin Melissa. Ihnen galt der Dank der Grönner Schützen für ihr engagiertes Regentschaftsjahr. Kaum geschehen nannte der Vorsitzende die neuen Majestäten, die ab diesem Moment die Farben der Grönner Schützen vertreten. Dieses sind: Königin Mandy I. Prinzgemahl Boris, Kaiser Kurt-Werner, Kaiserin, Kronprinzessin Melissa, sie wechselte nur die Rangliste, und Schülerprinz Julian. Gesang rahmte die folgende Krönung unter Überreichung der Erinnerungsorden an die scheidenden Majestäten und Aushändigung der Insignien an die neuen Majestäten, wie Ehrenketten und Krone. Eschemann ließ die Zeremonie vorübergehen und anschließend seine Schützen wegtreten zur Übernahme von Gerstensaft. Nach kurzer Pause eröffnete das Königspaar Mandy i. und Boris mit ihrem Königstanz den Königsball, musikalisch gestaltet von der Band Jockel and Friends. (wwa) Fotos: Renate Wachow