Veröffentlicht am 21. Juli 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Kleine Feierstunde des VdK Ortsverbandes Flammersfeld/Mehren zum 70jährigen Bestehen – 70 Jahre, eine lange Zeit, obwohl kein klassisches Jubiläum, dennoch ein Grund das würdig zu feiern. Das gewinnt eine besondere Bedeutung wenn berücksichtigt wird dass von den Gründungsmitgliedern in der Regel kaum noch unter den Lebenden weilt, der dieses Jubiläum mitfeiern darf. So ist es in Flammersfeld Willi Weber aus Eichen.

Eröffnet wurde die Feierstunde durch Gesang unter der Leitung von Günter Brandenburger mit seinem Chor „KlangfarbenA3“ und der versammelten VdK „Familie“. In ihren Grußworten ging Vorsitzende Therese Fiedler auf die Geschichte des Ortsverbandes Flammersfeld/Mehren ein. So berichtete sie dass Alois Langenbach aus Altenkirchen die Gründungsversammlung 1948 organisierte. 20 Personen zugegen waren, Albrecht Meyer aus Flammersfeld Vorsitzender wurde und zum Vorstand Elisabeth Marenbach (Flammersfeld), Fritz Thor (Bettgenhausen), Otto Schüler (Bettgenhausen und Willi Weber (eichen) gehörten. 1986 übernahm Edmund Ramseger das Ruder. Dem OV Flammersfeld schloss sich der OV Mehren an und nannte sich fortan VdK OV Flammersfeld/Mehren. Zur Jahrtausendwende übernahm Siegfried Peter aus Mehren das Steuerrad und führte das VdK Schiff bis 2011 durch die Wogen. Seiter ist Therese Fiedler als erste Frau an der Spitze, unter stützt von Werner Seifen (Stellvertreter), Manfred Berger (Kassenwart), Friedhelm Bay (Schriftführer), Luise Schmidt (Frauenbeauftragte). Ursula Höller, Sigrid Kohl und Lieselotte Bröcker alle als Beisitzer.

Grußworte sprachen: VdK Kreisvorsitzender Erhard Lichtenthäler, in Vertretung für Bürgermeister Fuchs Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski, für Bürgermeister Jüngerich Beigeordneter Heinz Düber, für Landrat Lieber Beigeordneter Konrad Schwan und MdL Dr. Peter Enders. Ihre Aufwartung machten auch die Vorsitzenden der benachbarten und befreundeten VdK Ortsverbände in den Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld. Auflockernd gerahmt wurde die Veranstaltung durch lockeren, erfrischenden Gesang des Chores „ KlangfarbenA3“ sowie den tänzerischen Darbietungen der DRK Tanzgruppe „50 Plus“ unter der Leitung von Monika Horn. (wwa) Fotos: Wachow