Veröffentlicht am 22. Juli 2018 von wwa

HEIMBACH-WEIS – 33. Internationaler VR-Bank-Lauf des SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. „Rund um Rommersdorf über den Rheinsteig“ am 28. Juli – Onlinemeldung nur noch bis Freitag 27. Juli. – Die Anmeldung für den VR-Bank-Lauf des SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. „Rund um Rommersdorf über den Rheinsteig“, am 28. Juli ist in die heiße Phase getreten. Es sind noch bis Freitag, 27. Juli, über das Anmeldeportal des Vereines: www.src-heimbach-weis.de, 0152/28926702 rpuderba@rz-online.de Meldungen für die Bewerbe: 16:10 Uhr Bambinilauf, Jg. 2010 und jünger, 250 m – 16:35 Uhr Kinder U12/Jugend U14, 500 m – 17:00 Uhr Frauen/Männer/Jugend, 4.000 m – 17:01 Uhr Walking + Nordic Walking, 4.000 m – 18:00 Uhr Frauen/Männer/Jugend, 10.000 m – 18:01 Uhr Walking + Nordic Walking,10.000 m möglich. Nachmeldungen werden noch am Veranstaltungstag vor Ort ab 15:00 Uhr bis eine halbe Stunde vor dem Start für die jeweiligen Bewerbe entgegengenommen.